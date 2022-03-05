Rusya'nın Tel Aviv Büyükelçiliği önünde Ukrayna protestosu - Son Dakika
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Rusya'nın Tel Aviv Büyükelçiliği önünde Ukrayna protestosu

05.03.2022 23:35

Rusya'nın Tel Aviv Büyükelçiliği önünde Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısı protesto edildi.

Rusya'nın Tel Aviv Büyükelçiliği önünde Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısı protesto edildi.

Görgü tanıklarının aktardığına göre, çoğunluğu Ukrayna asıllı İsraillilerin oluşturduğu yüzlerce kişi Rusya'nın Tel Aviv Büyükelçiliği önünde İsrail ve Ukrayna bayraklarıyla toplanarak Rusya'nın Ukrayna saldırısını protesto etti.

Göstericilerin, Rus Devlet Başkanı Vladimir Putin'i eleştiren, NATO ve uluslararası toplumu Ukrayna'ya yardıma çağıran pankartlar taşıdığı bildirildi.

Protestoda, Ukrayna milli marşının okunduğu ve "Ukrayna'ya zafer" diye slogan atıldığı paylaşıldı.

İsrail polisinin çevrede yoğun güvenlik önlemi aldığı aktarıldı.

Rusya'nın Tel Aviv Büyükelçiliği önünde Ukrayna protestosu
Rusya'nın Tel Aviv Büyükelçiliği önünde Ukrayna protestosu
Rusya'nın Tel Aviv Büyükelçiliği önünde Ukrayna protestosu

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Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Rusya'nın Tel Aviv Büyükelçiliği önünde Ukrayna protestosu - Son Dakika


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