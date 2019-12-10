Rusya'nın Tokyo Olimpiyatları'ndan men edilmesi en çok hangi ülkeye yarayacak?

Rusya'nın doping skandalı nedeniyle 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'na katılamayacak olması en fazla Amerika Birleşik Devletleri, Çin ve Japonya'nın işine yarayacak.



Araştırma şirketi Gacenote'a göre bu üç ülke Rusya'nın almasının tahmin edildiği 10 altın madalyayı paylaşan ülkeler olacak.