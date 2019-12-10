Son Dakika Haberleri: Rusya'nın Tokyo Olimpiyatları'ndan men edilmesi en çok hangi ülkeye yarayacak?
Son Dakika Dünya Rusya'nın Tokyo Olimpiyatları'ndan men edilmesi en çok hangi ülkeye yarayacak? - Son Dakika Dünya

Rusya'nın Tokyo Olimpiyatları'ndan men edilmesi en çok hangi ülkeye yarayacak?

6 saat önce

Dünya Dopingle Mücadele Ajansı pazartesi günü Rusya'yı doping testlerinde usülsüzlük yaptığı gerekçesiyle 4 yıl boyunca tüm spor etkinliklerine katılmasını yasakladı

Rusya'nın Tokyo Olimpiyatları'ndan men edilmesi en çok hangi ülkeye yarayacak?, System.String[]

Rusya'nın doping skandalı nedeniyle 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'na katılamayacak olması en fazla Amerika Birleşik Devletleri, Çin ve Japonya'nın işine yarayacak.


Araştırma şirketi Gacenote'a göre bu üç ülke Rusya'nın almasının tahmin edildiği 10 altın madalyayı paylaşan ülkeler olacak.

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Japonya, Tokyo, Rusya, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 10.12.2019 08:16 
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