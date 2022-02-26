Rusya'nın Topol-M balistik füzesi Moskova yollarında görüntülendi - Son Dakika
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Rusya'nın Topol-M balistik füzesi Moskova yollarında görüntülendi

26.02.2022 09:42

NATO'nun Rusya'ya karşı önlem açıklamalarının ardından Rusya'ya ait Topol-M balistik füzesi ülkenin başkenti Moskova'da sevkiyat halindeyken görüntülendi.

NATO'nun Rusya'ya karşı önlem açıklamalarının ardından Rusya'ya ait Topol-M balistik füzesi ülkenin başkenti Moskova'da sevkiyat halindeyken görüntülendi.

Rusya'nın Ukrayna'ya saldırmasının ardından NATO tarafından toplantı düzenlendi. Rusya'ya karşı önlemlerin tartışıldığı toplantının ardından NATO'nun, Rusya'ya karşı doğu ülkelerindeki birliklerini güçlendirme kararı aldığı duyuruldu. Bu gelişmelerin ardından Rusya'nın başkenti Moskova'da bir karayolunda Topol-M balistik füzesi sevkiyat halindeyken görüntülendi.

Öte yandan Rusya'nın en önemli balistik roketleri arasında görülen Topol-M balistik füzesinin 11 bin kilometre menzili bulunuyor. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, geçtiğimiz hafta bu füze sistemleri ile büyük bir tatbikat düzenlemiş ve balistik füze ile Kamçatka adasındaki hedefler imha edilmişti.

Rusya'nın Topol-M balistik füzesi Moskova yollarında görüntülendi
Rusya'nın Topol-M balistik füzesi Moskova yollarında görüntülendi
Rusya'nın Topol-M balistik füzesi Moskova yollarında görüntülendi

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Ukrayna, Moskova, Rusya, Füze, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Rusya'nın Topol-M balistik füzesi Moskova yollarında görüntülendi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Rusya'nın Topol-M balistik füzesi Moskova yollarında görüntülendi - Son Dakika
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