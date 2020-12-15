Rusya'nın tüm bölgelerinde Kovid-19'a karşı toplu aşılama başladı - Son Dakika

Rusya'nın tüm bölgelerinde Kovid-19'a karşı toplu aşılama başladı

15.12.2020 17:29
Rusya'nın tüm bölgelerinde Kovid-19'a karşı toplu aşılama başladı, System.String[]

Rusya Sağlık Bakanı Mihail Muraşko, ülkenin tüm bölgelerinde yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı toplu aşılamanın başladığını bildirdi.

Rusya Sağlık Bakanı Mihail Muraşko, ülkenin tüm bölgelerinde yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı toplu aşılamanın başladığını bildirdi.

Muraşko, başkent Moskova'da yetkililerle yaptığı toplantıda, ülkedeki Kovid-19'a karşı "Sputnik V" (GamKovidVak) aşı adayıyla yapılan toplu aşılamaya ilişkin açıklamalarda bulundu. Aşının tüm bölgelere ulaştırıldığını belirten Muraşko, "Toplu aşılama Rusya'nın tüm bölgelerinde başladı." dedi.

Aşının bölgelere dağıtım sürecinde 89, aşılama sürecinde ise toplam 1229 sağlık kuruluşunun yer aldığını dile getiren Muraşko, şimdiye kadar 28 bin 500 kişinin aşılandığını aktardı. Muraşko, aşının bölgelere ulaştırılmasıyla ilgili 3 aylık plan oluşturulduğunu söyledi.

Rusya İnsan Sağlığı ve Tüketici Haklarını Koruma Servisi (Rospotrebnadzor) Başkanı Anna Popova da ülkede Kovid-19 durumunun iyileştiğine işaret ederek "Kovid-19 günlük vaka oranı istikrara kavuşuyor." ifadesini kullandı.

Kovid-19 önlemlerini ihlal edenler, sosyal medya üzerinden tespit edilebilecek

Öte yandan, Rusya İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Kovid-19 tedbirlerini ihlal eden işletmelerin, sosyal medya üzerinden paylaşılan görüntülerle tespit edilebileceği ve bunlara para cezası verilebileceği belirtildi. Açıklamada, "Sosyal medyada paylaşılan fotoğraf, video gibi bilgiler idari soruşturma için neden olabilir. Tüm kanıtlar toplanıyor ve bar, kafe, restoranların sıhhi kurallara uyup uymadıklarına ve çalışma saatlerine dair denetimler yapılıyor." ifadesine yer verildi.

Son 24 saatte 26 bin 689 vaka tespit edildi

Rusya Koronavirüs Enfeksiyonu Kontrol ve Önleme Merkezinden yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte Kovid-19 vaka sayısı 26 bin 689 artarak 2 milyon 707 bin 945'e, virüs kaynaklı ölenlerin sayısı ise 577 artışla 47 bin 968'e çıktı.

Ülkede, son 24 saatte 24 bin 813 kişinin sağlığına kavuşmasıyla da toplam iyileşen sayısı 2 milyon 149 bin 610'a ulaştı.

Rusya'nın başkenti Moskova'da son 24 saatte Kovid-19 vaka sayısı 5 bin 418 artarak 703 bin 502'ye, virüs nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı da 77 artışla 10 bin 22'ye yükseldi.

Rusya'da Kovid-19 süreci

İlk Kovid-19 vakasının 31 Ocak'ta tespit edildiği ve virüs kaynaklı ilk ölümün 19 Mart'ta kaydedildiği Rusya'da, 11 Aralık'ta 613 kişinin hayatını kaybetmesiyle en yüksek günlük can kaybı, 6 Aralık'ta da 29 bin 39 rakamıyla en yüksek günlük vaka sayısı kayıtlara geçmişti.

Kovid-19'a karşı yeniden başvurulan tedbirler kapsamında 28 Ekim'de halka açık alanlar, toplu taşıma araçları, taksi, araç park yerleri ve asansörlerde maske kullanılması zorunluluğunun getirildiği Rusya'da, 23.00-06.00 saatlerinde eğlence mekanı, restoran, bar ve kafelerin faaliyetleri yasaklanmıştı.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, 2 Aralık'ta Kovid-19 karşı toplu aşılamanın başlatılması talimatını vermişti. Moskova'da Kovid-19'a karşı toplu aşılama 5 Aralık'ta başlamıştı.

Koronavirüs, Moskova, Aralık, Rusya, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Rusya'nın tüm bölgelerinde Kovid-19'a karşı toplu aşılama başladı - Son Dakika


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