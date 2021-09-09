Üye Girişi
Rusya'nın Türk domatesi ve biberine güveni tam - Son Dakika

Rusya'nın Türk domatesi ve biberine güveni tam

09.09.2021 15:47
Rusya'nın Türk domatesi ve biberine güveni tam, System.String[]

Antalya ve İzmir'den Rusya'ya taze domates ve biber ihracatında domates kahverengi meyve buruşukluk virüsü, domates lekeli solgunluk virüsü ve pepino mozaik virüsünde yüzde 100 analiz zorunluluğu kaldırıldı.

Sektör, Rusya'ya domates ihracatındaki kotanın da kaldırılmasını istiyor.

Rusya Tarım Ürünleri Denetim Ajansı (Rosselhoznadzor), Aralık 2020'de Antalya ve İzmir'den Rusya'ya domates ile biber ihracatında domates kahverengi meyve buruşukluk virüsü, domates lekeli solgunluk virüsü ve pepino mozaik virüsü ile ilgili yüzde 100 analiz zorunluluğu getirmişti.

Tarım ve Orman Bakanlığı Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü'nün Türk ihracatçılarıyla ilgili verdiği garanti sonrasında yüzde 100 analiz zorunluluğunun kaldırıldığı bilgisini veren Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği Başkanı Hayrettin Uçak, İzmir ve Antalya'dan Rusya'ya domates ve biber ihracatının 2020 yılında 36 milyon dolarlık hacme ulaştığını, bu kararın ihracatçıların rekabetçiliğini artıracağını vurguladı.

Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği olarak, "Kullandığımız Pestisitleri Biliyoruz" isimli projeyi bu yıl hayata geçirdiklerini hatırlatan Uçak, "Taze domates ve biberin içinde bulunduğu pek çok üründe üretim alanlarından numuneler alarak analizler yapıyoruz. Pestisit ve kalıntılarla ilgili yol haritamızı belirliyoruz, tedbirlerimizi alıyoruz. Başka bir ifadeyle kendi ev ödevimizi yapıyoruz. Tarım ve Orman Bakanlığımıza Tarım ve Orman Bakanımız Sayın Bekir Pakdemirli nezdinde Türk ihracatçısına duyduğu güven nedeniyle teşekkür ediyoruz. İzmir ve Antalya domates ve biber üretimin merkezi konumunda. Türkiye'den 2020 yılında Rusya'ya 62 milyon doları taze domates ve 23 milyon doları biber olmak üzere 85 milyon dolarlık ihracat yaptık. Bu ihracattan İzmir ve Antalya yüzde 42 pay aldı ve ülkemize 36 milyon dolar döviz kazandırdı. Aslında, İzmir ve Antalya'da üretilen ancak ihracatı başka illerimizdeki firmalarca yapılan ihracatlarda dikkate alındığında Rusya'ya yapılan domates ve biber ihracatmızın yarıdan fazlası Antalya ve İzmir'den yapılıyor. Bu kararla İzmir ve Antalya'dan Rusya'ya domates ve biber ihracatında 50 milyon doları aşacağımıza inanıyoruz" diye konuştu.

Rusya'ya domates ihracatındaki kotanın kaldırılmasını bekliyoruz

Yasağın kalkmasında son dönemde ihraç edilen ürünlerimizde herhangi bir virüse rastlanmamasının da etkili olduğuna temas eden Uçak sözlerini şöyle tamamladı: "Söz konusu yasak hem üreticilerimiz adına bir tedirginlik yaratmıştı hem de ihracatçılarımıza ilave analiz masrafı çıkmıştı. Bu yasağın tamamen kalkmasıyla birlikte bu illerdeki üreticilerimizin de rahat bir nefes aldığını söyleyebiliriz. Dilerim bu gelişme domates ihracatımızda Rusya tarafından uygulanmakta olan kotaya da yansır ve en yakın zamanda şu anda 300 bin ton olan domates kotası da tamamen kalkar."

İzmir 14, Antalya 12 milyon dolarlık domates ihraç etti

Türkiye, 2020 yılında Rusya'ya 62 milyon 188 bin dolarlık domates ihraç ederken bu ihracattan İzmir 14 milyon dolarlık, Antalya ise; 12 milyon dolarlık pay aldı. Türkiye'den Rusya'ya domates ihracatında İzmir iller sıralamasında Hatay'dan sonra ikinci olurken, Antalya üçüncü sıranın sahibi oldu.

2020 yılında Türkiye, Rusya Federasyonu'na 23,6 milyon dolarlık biber ihraç ederken Antalya 9 milyon dolarlık ihracatla açık ara Türkiye birincisi oldu. İzmir'den Rusya'ya ihraç edilen biber ihracatı 337 bin dolar olarak kayıtlara geçti.

Rusya'nın Türk domatesi ve biberine güveni tam

Antalya, Domates, İzmir, Rusya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: Bültenler

Son Dakika Güncel Rusya'nın Türk domatesi ve biberine güveni tam - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Sevgilisinden ayrılan genç kız intihar girişiminde bulundu! Vatandaşlar görüntü almak için birbirleriyle yarıştı 16:01 Sevgilisinden ayrılan genç kız intihar girişiminde bulundu! Vatandaşlar görüntü almak için birbirleriyle yarıştı Kara Kartal'ın Brezliyalı yıldızı Josef, Milli Takım'da oynamaya yeşil ışık yaktı 15:45 Kara Kartal'ın Brezliyalı yıldızı Josef, Milli Takım'da oynamaya yeşil ışık yaktı Fenerbahçe'nin son transferi Crespo, Avrupa maçlarında top koşturamayacak 15:31 Fenerbahçe'nin son transferi Crespo, Avrupa maçlarında top koşturamayacak
Bakan Hulusi Akar, Yunanistan'ın yeni planları hakkında çok sert konuştu: Bunlar boş hayaller 15:18 Bakan Hulusi Akar, Yunanistan'ın yeni planları hakkında çok sert konuştu: Bunlar boş hayaller Ticaret Bakanlığı artan fahiş fiyatlara karşı denetleme başlattı! 81 ilde bulunan tüm marketler tek tek incelenecek 15:04 Ticaret Bakanlığı artan fahiş fiyatlara karşı denetleme başlattı! 81 ilde bulunan tüm marketler tek tek incelenecek Boşanma davası devam ederken taraflar uzlaşınca mahkeme, 5 aylık evlilik için 2 yıl süreli nafaka ödenmesine karar verdi 14:29 Boşanma davası devam ederken taraflar uzlaşınca mahkeme, 5 aylık evlilik için 2 yıl süreli nafaka ödenmesine karar verdi
Alkol aldıktan sonra arabasının yerini unutan adam, çalındığını sandı 14:18 Alkol aldıktan sonra arabasının yerini unutan adam, çalındığını sandı Siirt'te görülen şarbon sebebiyle ilçe merkezi 15 günlüğüne karantinaya alındı 13:47 Siirt'te görülen şarbon sebebiyle ilçe merkezi 15 günlüğüne karantinaya alındı

Son Dakika Haberleri
16:01 Sevgilisinden ayrılan genç kız intihar girişiminde bulundu! Vatandaşlar görüntü almak için birbirleriyle yarıştı
15:44 Kara Kartal'ın Brezliyalı yıldızı Josef, Milli Takım'da oynamaya yeşil ışık yaktı
15:31 Fenerbahçe'nin son transferi Crespo, Avrupa maçlarında top koşturamayacak
15:19 Taliban'ın yeni açıklanan Başbakanı Ahund ilk kez konuştu: Dünyayla iyi ilişkiler kurmak istiyoruz
15:18 Bakan Hulusi Akar, Yunanistan'ın yeni planları hakkında çok sert konuştu: Bunlar boş hayaller
15:14 Taliban'ın yeni Merkez Bankası Başkanı İdris, sosyal medyada gündem oldu! Bilgisayar başında ağır silahlarla oturuyor
15:09 TFF Başkanı Nihat Özdemir ile toplantı yapan Şenol Güneş çok net konuştu: Nihat Özdemir çalışmak istemediğini ima bile etse hemen bırakırım
14:45 Bu sezon çıktığı 8 maçta 11 gol atan Erling Haaland, performansından hiç memnun değil
14:15 İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Cumhurbaşkanlığı adaylığı ile ilgili soruya yanıt verdi
Evli hakemler aynı maçta görev alacak! Ankaragücü-Gençlerbirliği derbisinde tarihte bir ilk yaşanacak Evli hakemler aynı maçta görev alacak! Ankaragücü-Gençlerbirliği derbisinde tarihte bir ilk yaşanacak         
16:21
Yaşlı adam, araçların arasından ölüme doğru yürüdü! Kaza anı saniye saniye kaydedildi Yaşlı adam, araçların arasından ölüme doğru yürüdü! Kaza anı saniye saniye kaydedildi         
15:56
Sivaslı yorgan ustası, mesleği yaşatmak için yanına aldığı çırak tarafından soyuldu! Genç çıkar 1600 lira ile kayıplara karıştı Sivaslı yorgan ustası, mesleği yaşatmak için yanına aldığı çırak tarafından soyuldu! Genç çıkar 1600 lira ile kayıplara karıştı         
15:43
Taliban'ın yeni açıklanan Başbakanı Ahund ilk kez konuştu: Dünyayla iyi ilişkiler kurmak istiyoruz Taliban'ın yeni açıklanan Başbakanı Ahund ilk kez konuştu: Dünyayla iyi ilişkiler kurmak istiyoruz         
15:19
Taliban'ın yeni Merkez Bankası Başkanı İdris, sosyal medyada gündem oldu! Bilgisayar başında ağır silahlarla oturuyor Taliban'ın yeni Merkez Bankası Başkanı İdris, sosyal medyada gündem oldu! Bilgisayar başında ağır silahlarla oturuyor         
15:14
Berfu Yenenler, eşi Eser Yenenler'e Berfu Yenenler, eşi Eser Yenenler'e "Kendimi ne zaman sana bıraksam çocuğumuz oluyor" dediği için aldığı tepkilere sessiz kalmadı         
14:36
Müezzin, kahveyi acı yapan karısını öldürdü, ''Ben kadın cinayeti vaazı veriyorum'' diye savunma yaptı Müezzin, kahveyi acı yapan karısını öldürdü, ''Ben kadın cinayeti vaazı veriyorum'' diye savunma yaptı         
14:29
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Cumhurbaşkanlığı adaylığı ile ilgili soruya yanıt verdi İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Cumhurbaşkanlığı adaylığı ile ilgili soruya yanıt verdi         
14:16
Sen Çal Kapımı final bölümü ile dünyada en çok konuşulan dizi oldu Sen Çal Kapımı final bölümü ile dünyada en çok konuşulan dizi oldu         
13:45
Uyuşturucu bağımlısı 20 yaşındaki oğlunu pompalı tüfekle öldürdü Uyuşturucu bağımlısı 20 yaşındaki oğlunu pompalı tüfekle öldürdü         
13:39
Exxen'de yayınlanan Arda Turan belgeseli tepki çekti Exxen'de yayınlanan Arda Turan belgeseli tepki çekti         
13:23
17 yaşındaki genç, zekasıyla takdir topladı! Tamamını hurdadan topladığı malzemelerle ATV yaptı 17 yaşındaki genç, zekasıyla takdir topladı! Tamamını hurdadan topladığı malzemelerle ATV yaptı         
12:25
Yeliz Yeşilmen, 11 yıllık eşi Ali Uğur Akbaş'dan boşandı! Yeliz Yeşilmen, 11 yıllık eşi Ali Uğur Akbaş'dan boşandı! "Sonumun Bergen gibi olmasını istemiyorum" demişti         
12:17
Kadınları falakaya yatıran kargo çalışanını şikayet eden kadın ilk kez konuştu: Çok büyük para kazanıyor, cezasını çekmeli Kadınları falakaya yatıran kargo çalışanını şikayet eden kadın ilk kez konuştu: Çok büyük para kazanıyor, cezasını çekmeli         
10:54
Son Dakika! Selin Ciğerci, Gökhan Çıra ile haklarında çıkan boşanma iddialarını doğruladı: Anlaşmalı olarak ayrıldık Son Dakika! Selin Ciğerci, Gökhan Çıra ile haklarında çıkan boşanma iddialarını doğruladı: Anlaşmalı olarak ayrıldık         
10:43
Ahmet Kaya'nın hayatını anlatan film gişede takılı kaldı! Yönetmen, izlenme sayısının düşük kalmasına isyan etti Ahmet Kaya'nın hayatını anlatan film gişede takılı kaldı! Yönetmen, izlenme sayısının düşük kalmasına isyan etti         
10:40
Miss Turkey'de ilginç tesadüf! Birinci olan Dilara Korkmaz, 2010 Türkiye dördüncüsü Dilay Korkmaz'ın kardeşi çıktı Miss Turkey'de ilginç tesadüf! Birinci olan Dilara Korkmaz, 2010 Türkiye dördüncüsü Dilay Korkmaz'ın kardeşi çıktı         
09:31
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.09.2021 16:25:03. #1.13#
SON DAKİKA: Rusya'nın Türk domatesi ve biberine güveni tam - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement