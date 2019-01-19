Son Dakika Haberleri: Rusya'nın Türkiye'den Domates Kotası 100 Bin Tona Çıktı

Rusya'nın Türkiye'den Domates Kotası 100 Bin Tona Çıktı

21 dakika önce

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Rusya'ya girişine izin verilen Türk domatesi kotasının 50 binden 100 bin tona yükseltildiğini bildirdi.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Rusya'ya girişine izin verilen Türk domatesi kotasının 50 binden 100 bin tona yükseltildiğini bildirdi.
Pakdemirli, Almanya'nın başkenti Berlin'de 11. Dünya Gıda ve Tarım Forumu kapsamında düzenlenen Tarım Bakanları Konferansı'na katıldıktan sonra Berlin Büyükelçiliğinde Türk basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Pakdemirli, "Rus mevkidaşımla görüştük. En büyük avantajlarımızdan biri de 50 bin domates kotamızı 100 bin tona çıkarmış olduk." dedi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 19.01.2019 08:43 Kaynak: AA

Rusya Federasyonu, Güncel
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