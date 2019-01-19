Rusya'nın Türkiye'den Domates Kotası 100 Bin Tona Çıktı
21 dakika önce
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Rusya'ya girişine izin verilen Türk domatesi kotasının 50 binden 100 bin tona yükseltildiğini bildirdi.
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli
, Rusya
'ya girişine izin verilen Türk domatesi kotasının 50 binden 100 bin tona yükseltildiğini bildirdi.
Pakdemirli, Almanya
'nın başkenti Berlin
'de 11. Dünya Gıda ve Tarım Forumu kapsamında düzenlenen Tarım Bakanları Konferansı'na katıldıktan sonra Berlin Büyükelçiliğinde Türk basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.
Pakdemirli, "Rus mevkidaşımla görüştük. En büyük avantajlarımızdan biri de 50 bin domates kotamızı 100 bin tona çıkarmış olduk." dedi.
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Haber Yayın Tarihi : 19.01.2019 08:43 Kaynak: AA
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