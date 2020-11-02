Rusya'nın Türkiye maçı aday kadrosu açıklandı - Son Dakika

Rusya'nın Türkiye maçı aday kadrosu açıklandı

02.11.2020 16:46
Rusya'nın Türkiye maçı aday kadrosu açıklandı, System.String[]

Türkiye A Milli Futbol Takımı'nın Rusya ile oynayacağı UEFA Uluslar B Ligi 3'üncü Grup maçı öncesinde Rus ekibi aday kadrosunu açıkladı.

Türkiye A Milli Futbol Takımı'nın Rusya ile oynayacağı UEFA Uluslar B Ligi 3'üncü Grup maçı öncesinde Rus ekibi aday kadrosunu açıkladı.

Rusya Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre, Rusya Milli Takımı'nın teknik direktörü Stanislav Cherchesov, UEFA Uluslar Ligi'nde oynayacakları Türkiye ve Sırbistan karşılaşmaları için 28 futbolcu çağırdı.

Rusya Milli Takımı'nın aday kadrosunda şu isimler yer aldı: KALECİMarinato Guilherme (Lokomotiv Moskova), Matvey Safonov (Krasnodar), Anton Shunin (Dinamo Moskova)DEFANSGeorgy Dzhikia (Spartak Moskova), Igor Diveev, Mario Fernandez (CSKA Moskova), Roman Evgeniev (Dinamo Moskova), Yuri Zhirkov, Vyacheslav Karavaev (Zenit St. Petersburg), Fyodor Kudryashov (Antalyaspor), Andrey Semenov (Akhmat Grozny), Igor Smolnikov (Krasnodar)ORTA SAHAAlexander Erokhin, Daler Kuzyaev, Andrey Mostovoy, Magomed Ozdoev (Zenit St. Petersburg), Roman Zobnin (Spartak Moskova), Alexey Ionov (Krasnodar), Konstantin Kuchaev, Ivan Oblyakov (CSKA Moskova), Daniil Lesovoy, Daniil Fomin (Dinamo Moskova), Alexey Miranchuk (Atalanta), Anton Miranchuk (Lokomotiv Moskova), Denis Cheryshev (İspanya)FORVETArtem Dzyuba (Zenit St. Petersburg), Anton Zabolotny (Sochi), Alexander Sobolev (Spartak MoskovaTürkiye - Rusya karşılaşması 15 Kasım saat 20.00'de İstanbul'da oynanacak. Rusya daha sonra ise 18 Kasım'da Sırbistan'a konuk olacak.

Rusya Milli Takımı ayrıca Türkiye maçına çıkmadan önce 12 Kasım'da Moldova ile Kişniev'de hazırlık maçı oynayacak.


A Milli Futbol Takımı, Türkiye, Rusya, Rus, Spor, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Rusya'nın Türkiye maçı aday kadrosu açıklandı - Son Dakika Spor


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