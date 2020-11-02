Rusya'nın Türkiye maçı aday kadrosu açıklandı

Türkiye A Milli Futbol Takımı'nın Rusya ile oynayacağı UEFA Uluslar B Ligi 3'üncü Grup maçı öncesinde Rus ekibi aday kadrosunu açıkladı.

Rusya Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre, Rusya Milli Takımı'nın teknik direktörü Stanislav Cherchesov, UEFA Uluslar Ligi'nde oynayacakları Türkiye ve Sırbistan karşılaşmaları için 28 futbolcu çağırdı.

Rusya Milli Takımı ayrıca Türkiye maçına çıkmadan önce 12 Kasım'da Moldova ile Kişniev'de hazırlık maçı oynayacak.