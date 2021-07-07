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Son dakika haberi... Rusya'da bankada rehine krizi3 kişiyi rehin alan saldırgan polisten 15 milyon ruble istedi - Son Dakika

Son dakika haberi... Rusya'da bankada rehine krizi3 kişiyi rehin alan saldırgan polisten 15 milyon ruble istedi

07.07.2021 10:27

Son dakika haberi... - Rusya'da bankada rehine krizi 3 kişiyi rehin alan saldırgan polisten 15 milyon ruble istedi Rusya'nın Tyumen kentinde bir banka şubesine giren saldırgan, 3 kişiyi rehin alarak 15 milyon ruble (1 milyon 800 bin TL) istedi.

- Rusya'da bankada rehine krizi

3 kişiyi rehin alan saldırgan polisten 15 milyon ruble istedi

MOSKOVA - Rusya'nın Tyumen kentinde bir banka şubesine giren saldırgan, 3 kişiyi rehin alarak 15 milyon ruble (1 milyon 800 bin TL) istedi. Daha önce psikolojik tedavi gördüğü tespit edilen soyguncuya istediği parayı banka çalışanları teslim etti. Bankadan çıkan soyguncu, polisin operasyonuyla yakalandı.

Rusya'nın Tyumen kentinde bir binanın giriş katındaki banka şubesinde hareketli dakikalar yaşandı. Bankaya giren bir soyguncu, içerideki 3 çalışanı rehin aldı. Acil durum ekipleri binadan 50 kişinin tahliye edildiğini açıklarken, polis bankanın etrafında güvenlik önlemleri aldı. Soyguncu ile polis arasında başlayan pazarlıkta çantasında patlayıcı olduğunu iddia eden soyguncunun polisten ilk talebi 15 milyon ruble (1 milyon 800 bin TL) oldu. Bu sırada saldırganın kimliği de tespit edildi. Kimliği "Aleksandr Griçenko" olarak açıklanan 32 yaşındaki soyguncunun daha önce psikolojik tedavi gördüğü belirtildi.

Aldığı parayla bankadan çıkarken yakalandı

Soyguncunun talep ettiği para, banka görevlileri tarafından kendisine teslim edildi. Soyguncu bankadan çıkarken binanın giriş katına giren polis, saldırganı rehinelere zarar vermeden yakalayarak gözaltına aldı. Soyguncunun çantasından patlayıcı çıkmazken, polis merkezine götürülen soyguncunun ifadesinin alınacağı bildirildi.

Son dakika haberi... Rusya'da bankada rehine krizi3 kişiyi rehin alan saldırgan polisten 15 milyon ruble istedi
Son dakika haberi... Rusya'da bankada rehine krizi3 kişiyi rehin alan saldırgan polisten 15 milyon ruble istedi
Son dakika haberi... Rusya'da bankada rehine krizi3 kişiyi rehin alan saldırgan polisten 15 milyon ruble istedi
Son dakika haberi... Rusya'da bankada rehine krizi3 kişiyi rehin alan saldırgan polisten 15 milyon ruble istedi
Son dakika haberi... Rusya'da bankada rehine krizi3 kişiyi rehin alan saldırgan polisten 15 milyon ruble istedi

Banka, Rusya, 112, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberi... Rusya'da bankada rehine krizi3 kişiyi rehin alan saldırgan polisten 15 milyon ruble istedi - Son Dakika


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