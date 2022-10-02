Rusya, 30 Eylül 'de Ukrayna'nın Donetsk , Luhansk , Herson ve Zaporijya bölgelerini de yasa dışı ilhak etmiş, bunun üzerine Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy de ülkesinin NATO'ya hızlandırılmış katılım başvurusunu imzalamıştı.

Kaynak: AA

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Son Dakika › Güncel › Avrupalı 9 NATO üyesinden Ukrayna'ya askeri yardım çağrısı - Son Dakika

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