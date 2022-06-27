Son dakika haber | Rusya'nın Ukrayna'daki AVM'ye düzenlediği saldırıda can kaybı 10'a yükseldi - Son Dakika
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Son dakika haber | Rusya'nın Ukrayna'daki AVM'ye düzenlediği saldırıda can kaybı 10'a yükseldi

27.06.2022 22:17
Son dakika haber | Rusya'nın Ukrayna'daki AVM'ye düzenlediği saldırıda can kaybı 10'a yükseldi

Son dakika haber... Poltava Bölgesi Askeri Yönetim Başkanı Dmytro Lunin, Rusya'nın Ukrayna'nın Kremençuk kentindeki AVM'ye düzenlediği saldırıda can kaybının 10'a, yaralı sayısının ise 40'a yükseldiğini açıkladı.

Poltava Bölgesi Askeri Yönetim Başkanı Dmytro Lunin, Rusya'nın Ukrayna'nın Kremençuk kentindeki AVM'ye düzenlediği saldırıda can kaybının 10'a, yaralı sayısının ise 40'a yükseldiğini açıkladı.

Rusya'nın Ukrayna'nın Kremençuk kentindeki AVM'ye düzenlediği füze saldırısında can kaybı artıyor. Poltava Bölgesi Askeri Yönetim Başkanı Dmytro Lunin yaptığı açıklamada, AVM'ye düzenlenen saldırıda can kaybının 10'a, yaralı sayısının ise 40 yükseldiğini aktardı.

İNGİLTERE, ABD VE BM'DEN KINAMA

İngiltere Başbakanı Boris Johnson yaptığı açıklamada, Kremençuk'taki AVM saldırısını kınayarak, "Bu dehşet verici saldırı, Rus liderin vahşet ve barbarlığının derinliğini bir kez daha gösterdi. Bir kez daha düşüncelerimiz Ukrayna'daki masum kurbanların aileleriyle birlikte. Putin, davranışının G7 ülkelerinin, Ukrayna'nın yanında durma kararlılığını güçlendirmekten başka bir işe yaramayacağının farkına varmalı" dedi.

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken yaptığı açıklamada, "Dünya, bugün Rusya'nın kalabalık bir Ukrayna alışveriş merkezini vuran füze saldırısından dehşete düştü" ifadelerini kullanarak, ABD'nin Ukrayna'yı desteklemeye devam edeceğini ve Rusya'dan hesap soracağını yineledi.

Birleşmiş Milletler (BM) Sözcüsü Stephane Dujarric ise saldırı hakkında, "En hafif tabirle içler acısı" ifadelerini kullanarak, "Alışveriş merkezleri ve siviller de dahil olmak üzere her türlü sivil altyapı asla hedef alınmamalıdır" dedi.

Öte yandan Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ise sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, söz konusu AVM'de binden fazla kişinin bulunduğu öne sürmüştü.

(İHA)

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Kaynak: İHA

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Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haber | Rusya'nın Ukrayna'daki AVM'ye düzenlediği saldırıda can kaybı 10'a yükseldi - Son Dakika

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