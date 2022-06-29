Rusya'nın Ukrayna'daki AVM'yi vurma anının yeni görüntüsü ortaya çıktı - Son Dakika
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Rusya'nın Ukrayna'daki AVM'yi vurma anının yeni görüntüsü ortaya çıktı

29.06.2022 10:55

- Rusya'nın Ukrayna'daki AVM'yi vurma anının yeni görüntüsü ortaya çıktı Rus ordusunun, Ukrayna'nın Kremençuk kentindeki AVM'ye düzenlediği saldırıya ait yeni bir görüntü ortaya çıktı.

- Rusya'nın Ukrayna'daki AVM'yi vurma anının yeni görüntüsü ortaya çıktı

KİEV - Rus ordusunun, Ukrayna'nın Kremençuk kentindeki AVM'ye düzenlediği saldırıya ait yeni bir görüntü ortaya çıktı.

Ukrayna Savunma Bakanlığı, Rusya'nın geçtiğimiz pazartesi günü Ukrayna'nın Kremençuk kentindeki AVM'ye düzenlediği füze saldırısına ait yeni bir görüntü paylaştı. Bakanlık tarafından paylaşılan görüntüde, Rusya tarafından düzenlenen füze saldırındaki füzelerden birinin büyük bir şiddetle parka isabet ettiği görüldü.

Rus ordusunun geçtiğimiz pazartesi günü AVM'ye düzenlediği saldırı sonucunda 18 kişi hayatını kaybetmiş, en az 59 kişi ise yaralanmıştı. Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, AVM içinde binden fazla kişinin bulunduğunu öne sürmüş, "Bu hedef dışı bir füze saldırısı değil, bu hesaplanmış bir Rus saldırısı" demişti.

Rusya saldırıda AVM yakınındaki bir mühimmat deposunu hedef aldığını iddia ederken, Ukrayna AVM yakınında mühimmat deposu bulunmadığını açıklamıştı.

YORUMLAR
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Kaynak: İHA

3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Rusya'nın Ukrayna'daki AVM'yi vurma anının yeni görüntüsü ortaya çıktı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Rusya'nın Ukrayna'daki AVM'yi vurma anının yeni görüntüsü ortaya çıktı - Son Dakika
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