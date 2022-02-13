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Rusya'nın Ukrayna'daki Büyükelçiliği önüne "Kırım Ukrayna'dır" pankartları asıldı - Son Dakika

Rusya'nın Ukrayna'daki Büyükelçiliği önüne "Kırım Ukrayna'dır" pankartları asıldı

13.02.2022 14:35

- Rusya'nın Ukrayna'daki Büyükelçiliği önüne "Kırım Ukrayna'dır" pankartları asıldı Rusya'nın Ukrayna Büyükelçiliği önündeki reklam panolarına, "Kırım Ukrayna'dır" afişleri asıldı.

- Rusya'nın Ukrayna'daki Büyükelçiliği önüne "Kırım Ukrayna'dır" pankartları asıldı

KİEV - Rusya'nın Ukrayna Büyükelçiliği önündeki reklam panolarına, "Kırım Ukrayna'dır" afişleri asıldı.

Rusya ile gerilimin devam ettiği Ukrayna'nın başkenti Kiev'deki Rusya Büyükelçiliğinin bulunduğu Povitroflotskiy Caddesi'ndeki reklam panolarına, Kırım'ın Ukrayna'ya ait olduğuna dair ifadeler içeren afişler asıldı. Kapıları ve camları kilitli halde bulunan büyükelçilik binasının karşısındaki bir panoya da "Kırım Ukrayna'dır" sloganı yazılı bir afiş yerleştirildi.

Rusya'nın Ukrayna'daki Büyükelçiliği önüne Kırım Ukrayna'dır pankartları asıldı
Rusya'nın Ukrayna'daki Büyükelçiliği önüne Kırım Ukrayna'dır pankartları asıldı
Rusya'nın Ukrayna'daki Büyükelçiliği önüne Kırım Ukrayna'dır pankartları asıldı

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Ukrayna, Kırım, Rusya, Kiev, Politika, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Rusya'nın Ukrayna'daki Büyükelçiliği önüne 'Kırım Ukrayna'dır' pankartları asıldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Rusya'nın Ukrayna'daki Büyükelçiliği önüne "Kırım Ukrayna'dır" pankartları asıldı - Son Dakika
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