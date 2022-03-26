Rusya'nın Ukrayna'daki saldırılarında 136 çocuk hayatını kaybetti - Son Dakika
Üye Girişi

Rusya'nın Ukrayna'daki saldırılarında 136 çocuk hayatını kaybetti

26.03.2022 10:55
Rusya'nın Ukrayna'daki saldırılarında 136 çocuk hayatını kaybetti

Ukrayna Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamada, Rusya'nın saldırıları sonucu 24 Şubat'tan bu yana 136 çocuğun hayatını kaybettiği belirtildi.

Ukrayna Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamada, Rusya'nın saldırıları sonucu 24 Şubat'tan bu yana 136 çocuğun hayatını kaybettiği belirtildi.

Rusya'nın Ukrayna'ya saldırılarında 31. güne girilirken, can kaybı da artıyor. Ukrayna Başsavcılığı tarafından yapılan son açıklamada, saldırıların başladığı 24 Şubat'tan bu yana 136 çocuğun hayatını kaybettiği, 199 çocuğun ise yaralandığı belirtildi. Rus birliklerinin sivil alt yapı ve yerleşim bölgelerine yönelik düzenlediği saldırılarda 570 eğitim kurumunun hedef alındığı, bunlardan 73'ünün tamamen yıkıldığı ifade edildi. Rus ordusunun saldırılarında ayrıca tıp merkezleri, sanat okulları, spor tesisleri ve kütüphaneler de dahil olmak üzere çocuklara yönelik 40'tan fazla kurumun yıkıldığı veya hasar gördüğü aktarıldı. - KİEV

Rusya'nın Ukrayna'daki saldırılarında 136 çocuk hayatını kaybetti

YORUMLAR
500
Ukraynalı çiftçilerden tank hasadı: Rus ordusunun geride bıraktığı tankları traktörle çekiyorlar Ukraynalı çiftçilerden tank hasadı: Rus ordusunun geride bıraktığı tankları traktörle çekiyorlar Bir ayda umduğunu bulamayan Rus ordusu yeni hedefini açıkladı: Donbas'ın bağımsızlığı! Bir ayda umduğunu bulamayan Rus ordusu yeni hedefini açıkladı: Donbas'ın bağımsızlığı! Ukraynalı Nazi Azov Taburu, öldürülen Rus askerlerinin görüntülerini yayınladı: Çok daha fazlasını öldürdük! Ukraynalı Nazi Azov Taburu, öldürülen Rus askerlerinin görüntülerini yayınladı: Çok daha fazlasını öldürdük!

Ukrayna, Rusya, Rus, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Rusya'nın Ukrayna'daki saldırılarında 136 çocuk hayatını kaybetti - Son Dakika


Son Dakika
11:04 Evlenmeye karar verince tarzını da değiştirdi: Takipçileri yeni tarzı sevdi
10:48 Sıfır otomobilin yanına bile yaklaşılamıyor: Geçen yıl ile bu yıl arasında fiyat farkı, tam 4 kat!
10:46 Juventus toparlanamıyor: Kulüp aranıyor, futbolcular ifadeye çağrılıyor, golcüler ayrılmak istiyor
10:29 6 yıldır cinsel hayatları yoktu! Genç adam banyoda hamilelik testini bulunca, başına gelenleri anladı
10:25 Kayseri'de maden ocağında göçük yaşandı: 1 işçi yaşamını yitirdi
10:24 TRT World'un yayınladığı İstanbul'daki küçük Suriye videosu tepki çekti: Video yayından kaldırıldı
10:10 Fatih Terim'den sürpriz 'ibra' kararı: Galatasaray'ın mali genel kuruluna katılmayacak
10:06 Yurtta öğrencilere şiddet uygulayan görevli kendisini böyle savundu: Sessizliği sağlamak için kafalarına tokat attım
10:02 Türkiye dış politikada hangi ülkeye yakın olmalı? Yüzde 52 AB diyor
09:45 Fenerbahçe Beko, Barcelona'ya farklı mağlup oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.03.2022 11:20:59. #1.11#
SON DAKİKA: Rusya'nın Ukrayna'daki saldırılarında 136 çocuk hayatını kaybetti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement