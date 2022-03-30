Rusya'nın Ukrayna'daki saldırılarında 145 çocuk hayatını kaybetti - Son Dakika
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Rusya'nın Ukrayna'daki saldırılarında 145 çocuk hayatını kaybetti

30.03.2022 09:57
Rusya'nın Ukrayna'daki saldırılarında 145 çocuk hayatını kaybetti

Ukrayna Başsavcılığı, Rusya'nın saldırıları sonucu 24 Şubat'tan bu yana 145 çocuğun hayatını kaybettiğini açıkladı.

Ukrayna Başsavcılığı, Rusya'nın saldırıları sonucu 24 Şubat'tan bu yana 145 çocuğun hayatını kaybettiğini açıkladı.

Rusya'nın Ukrayna'ya saldırılarında 35. güne girilirken, can kaybı da artıyor. Ukrayna Başsavcılığı tarafından yapılan son açıklamada, saldırıların başladığı 24 Şubat'tan bu yana 145 çocuğun hayatını kaybettiği, 222 çocuğun ise yaralandığı belirtildi. Rus birliklerinin sivil alt yapı ve yerleşim bölgelerine düzenlediği saldırılarda 790 eğitim kurumunun hedef alındığı, bunlardan 75'inin tamamen yıkıldığı ifade edildi. - KİEV

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Ukrayna, Rusya, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Rusya'nın Ukrayna'daki saldırılarında 145 çocuk hayatını kaybetti - Son Dakika


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SON DAKİKA: Rusya'nın Ukrayna'daki saldırılarında 145 çocuk hayatını kaybetti - Son Dakika
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