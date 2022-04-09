Rusya'nın Ukrayna'daki saldırılarında 176 çocuk hayatını kaybetti - Son Dakika
Üye Girişi

Rusya'nın Ukrayna'daki saldırılarında 176 çocuk hayatını kaybetti

09.04.2022 12:55
Rusya'nın Ukrayna'daki saldırılarında 176 çocuk hayatını kaybetti

Ukrayna Başsavcılığı, Rusya'nın saldırıları sonucu 24 Şubat'tan bu yana 176 çocuğun hayatını kaybettiğini açıkladı.

Ukrayna Başsavcılığı, Rusya'nın saldırıları sonucu 24 Şubat'tan bu yana 176 çocuğun hayatını kaybettiğini açıkladı.

Rusya'nın Ukrayna'ya saldırılarında 45. güne girilirken, can kaybı da artıyor. Ukrayna Başsavcılığı tarafından yapılan son açıklamada, saldırıların başladığı 24 Şubat'tan bu yana 176 çocuğun hayatını kaybettiği, 324 çocuğun ise yaralandığı belirtildi. Dün Donetsk bölgesinin Kramatorsk kentinde 4 binden fazla kişinin tahliye edilmeyi beklediği tren istasyonuna gerçekleştirilen saldırıda ise 5 çocuğun yaşamını yitirdiği, 16'sının da yaralandığı aktarıldı.

Rus birliklerinin sivil alt yapı ve yerleşim bölgelerine düzenlediği saldırılarda 928 eğitim kurumunun hasar gördüğü, bunlardan 84'ünün tamamen yıkıldığı ifade edildi. - KİEV

YORUMLAR
500
Son dakika haberi! Rusya: İrpin'de Rus askerlerinin sivilleri katlettiği suçlamasıyla provokasyon hazırlandı Son dakika haberi! Rusya: İrpin'de Rus askerlerinin sivilleri katlettiği suçlamasıyla provokasyon hazırlandı Ukrayna'dan dönen Ahıska Türkü kadınlar, yaşadıklarını unutamıyor Ukrayna'dan dönen Ahıska Türkü kadınlar, yaşadıklarını unutamıyor

Ukrayna, Rusya, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Rusya'nın Ukrayna'daki saldırılarında 176 çocuk hayatını kaybetti - Son Dakika


Son Dakika
12:55 Volkan Demirel'in eşi Zeynep Demirel vücudunu sımsıkı saran taytıyla ortalığı yıktı geçti!
12:53 Dünyaca tanınan fenomen Tana Mongeau sokak ortasında üzerini değiştirdi
12:32 Esenyurt'ta 3 çocuk annesi Ceylan'ın sır ölümü! Cinayet mi intihar mı?
12:29 İş arkadaşının anahtarını çaldı, evine hırsız yolladı, mobil bankacılık üzerinden adına kredi çekti
12:21 Yabancı kadınları iş bulma vaadiyle Türkiye'ye getirip, katalogla pazarlamışlardı: Kataloglu fuhuş çetesine rekor ceza talebi
12:18 Ağrı'daki AK Parti sahuru tartışılmaya devam ediyor! Bu kez de mekan sahibi konuştu: Faturadaki hata sehven yapıldı
12:14 Fenerbahçe'nin hocasından derbi uyarıları: İlk gole ve kartlara dikkat!
11:55 Çarşıda pazarda fiyatı artıyor ama üreticilerin elinde kalan soğanlar depolarda çürümeye terk edildi
11:52 Herkes eleştirmişti ama Nevşin Mengü, Ağrı'daki sahur görüntülerini "doğal" buldu: Gençler sosyalleşmiş!
11:48 Ölen kocasıyla iletişim kurmak için gittiği medyuma aşık oldu: Medyumla evlenmek için mezardaki kocadan izin istedi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.04.2022 13:04:41. #1.11#
SON DAKİKA: Rusya'nın Ukrayna'daki saldırılarında 176 çocuk hayatını kaybetti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement