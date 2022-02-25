Rusya'nın Ukrayna'daki saldırısında Iraklı bir öğrencinin öldüğü iddiası - Son Dakika

Rusya'nın Ukrayna'daki saldırısında, eğitim amacıyla bu ülkede bulunan Iraklı bir kişinin hayatını kaybettiği öne sürüldü.

Hayatını kaybettiği iddia edilen Iraklı öğrencinin arkadaşı Neçirvan Muhammed, Erbil merkezli Rudaw kanalına konuştu.

Muhammed, arkadaşının nerede öldüğünü tam olarak bilmediğini ancak Kiev'de öldüğünü sandığını belirterek, şunları söyledi:

"Kerküklü ve Ukrayna'da okuyor. Rus bombardımanlarında hayatını kaybetti."

Konuya ilişkin resmi makamlardan ise herhangi bir açıklama yapılmadı.