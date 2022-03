Rusya'nın Ukrayna harekatı, tekstil sektörünü olumsuz etkiledi - Son Dakika

RUSYA'nın Ukrayna'ya sürdürdüğü askeri harekat, Türkiye'nin tekstil ürünleri ihracatı yaptığı ilk 20 ülke arasında Rusya ve Ukrayna'nın da bulunması nenedeniyle sektörü olumsuz etkiledi. Organize Sanayi Bölgeleri Üst Kuruluşu Yönetim Kurulu üyesi Erdim Noyan, savaşın sektörü büyük sıkıntıda bıraktığını belirtirken, Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Tekirdağ Başkanı Ramazan Doğan da "Temennimiz bir an önce savaşın son bulup şu an beklemeye alınan siparişlerimizi ya da gelecek siparişlerimizi hızlı bir şekilde üretip sevk etmek, göndermek" dedi.

Rusya'nın Ukrayna'ya sürdürdüğü askeri harekat Türkiye'deki tekstil sektörünü olumsuz etkiledi. Rusya'ya yıllık 1 milyar, Ukrayna'ya 500 milyon dolarlık ihracat yapan sektörün temsilcileri, savaşın bir an önce bitmesini istiyor. Organize Sanayi Bölgeleri Üst Kuruluşu Yönetim Kurulu Üyesi ve Trakya Koordinatörü Erdim Noyan, savaşın sektörde büyük sıkıntılar yarattığını belirterek şunları söyledi:

"İhracatı halen gerçekleşmeyen mamül ve yarı mamül ürünlerin büyük bir kısmı sipariş iptali nedeniyle üreticiler iç piyasada maliyetlerinin altında elden çıkarmak durumunda kalmaktadır. İhracatı gerçekleşen siparişlerde ise, ihracatçılarımız taahhütlerini yerine getirmek için alternatif rota seçmek zorunda kalmakta bu durum da zaman ve maliyet yönüyle sıkıntı yaratmaktadır. Ayrıca rublenin dolar karşısında değer kaybı, hangi pariteye göre değerlendirileceği soru işareti yaratmaktadır. Bu coğrafyada ortaya çıkan savaş sebebiyle; bankacılık sistemlerine konulan kısıtlamalar, ambargolar ve savaşa konu ülkelerin kendi içerisindeki belirsizlikler ihracat bedellerinin yurda getirilmesinde sıkıntı yaşatmaktadır. Savaş nedeniyle olağanüstü durumlar yaşadığımız bu günlerde, Eximbank'tan kullanılan reeskont kredisi kullanım şartı olan döviz bozdurma işleminin 'savaş nedeni ile mücbir sebep' kapsamında sayılmasına da ihtiyaç vardır" 'SANAYİCİLERİMİZİ BÜYÜK SIKINTI YAŞAMAKTADIR'Noyan, sıkıntı nedeniyle bazı tesislerde ücretsiz izin gibi tedbirler alınmaya başladığını ifade ederek, " Diğer önemli sorun ise Rusya'da tekstil sektörüne yatırım yapan sanayicilerimiz; ham madde, üretim, finans ve pazarlama gibi konularda çok büyük sıkıntı yaşamaktadır. Özetle, Rusya, Ukrayna savaşı, tekstil sektöründe özellikle örgü kumaş, dokuma kumaş, ev tekstili konusunda üretim yapan sanayicilerimizi büyük sıkıntıda bırakmıştır. İhracattaki düşüş nedeniyle bazı tesislerde istihdam konusunda ücretsiz izin gibi tedbirlerin alınması zarureti oluşmuştur. Savaşın bir an önce bitmesi, özellikle pandemi nedeniyle zor dönem geçiren tekstil sektörü için büyük önem arz etmektedir" diye konuştu.'SAVAŞ BİZİ DE ÜYELERİMİZİ DE ETKİLEDİ'MÜSİAD Tekirdağ Başkanı Ramazan Doğan da, Rusya'nın Türkiye'nin tekstil ürünü ihraç ettiği ilk 10, Ukrayna'nın ise ilk 20 ülke içinde bulunduğunu söyledi. Rusya'ya yıllık 1 milyar, Ukrayna'ya da yıllık 500 milyon dolarlık ihracat yapıldığını ifade eden Doğan, şöyle konuştu: "Tekstil sektörü bizim Rusya ve Ukrayna'yla çok iç içe olmuş olduğumuz yıllardır ihracat ve yapmış olduğumuz ülkelerden. Rusya'yla olan ihracatımız 1 milyar dolara yaklaşık Ukrayna'ya olan da tekstil sektörüyle alakalı 500 milyon dolara yakın ihracatımız var. Şu anki savaş nedeniyle hem imalat yönünde, özellikle enerji ve emtia sıkıntılarından dolayı artışlarımız var ve şu an orada siparişlerimizin beklemeye alınması ve bazı firmalarımızın paralarını tasdik edememe gibi yaptırımlardan dolayı problemleri var. Şu an yaşadığımız en büyük sıkıntılar bunlar. Sezon yeni başlarken siparişleri var ve şu an devam eden fuarlar var. Fuarlarda yaklaşık 200-300 milyon dolarlık siparişleri bu yıl 1 milyar dolara çıkarma gibi hedefler vardı. Ama bu savaş sebebiyle tabii ki bizi de üyelerimizi de olumsuz etkiledi. Temennimiz bir an önce savaşın son bulup siparişlerimizi şu an beklemeye alınan siparişlerimizi ya da gelecek siparişlerimizi hızlı bir şekilde üretip sevk etmek, göndermek"'RUSYA DA, UKRAYNA DA ÖNEMLİ PAZAR'Rusya ve Ukrayna'nın tekstil için önemli bir pazar olduğunu söyleyen Doğan, "Tabii ki zaten bizim tekstil sektörü olarak yaklaşık yıllık 7 milyar dolar gibi bir ihracatımız var. Bu aslında Rusya ve Ukrayna bizim için önemli bir pazar. Ama sektörümüz şu an farklı ülkelere, Avrupa ülkeleri özellikle Amerika başta olmak üzere buradaki pazarlara biraz daha yönelecek. Ortadoğu da olabilir. Burada biz farklı pazarlar arayışı içinde zaten her zaman vardı. Hedef, 10 milyar dolara çıkarmaktı bu ihracatı. İnşallah farklı pazarlarla bu rakamları biz tekrar telafi edip hedeflerimize ulaşacağız. Bizim Trakya ve özellikle Tekirdağ özelinde güçlü tekstil firmalarımız var. Bu hazır giyim, konfeksiyon ve perde olmak üzere yaklaşık yıllık 100 milyon doları geçen biz tekstil ihracatımız var. Tabii burada güçlü şirketlerimiz de var. Şu anki bu problem istihdamımıza da belki bir nebze etkilese de inşallah biz yıl içinde farklı pazarlarla bu istihdamı arttırarak edeceğimize inanıyoruz" dedi.'MÜŞTERİLERİMİZ BAZI SİPARİŞLERİNİ İPTAL ETMEYE BAŞLADI' Tekstilci Mesut Çoban ise, savaş nedeniyle siparişleri iptal edilmeye başlandığını kaydederek şunları söyledi:

"Biz tekstil olarak büyük bir sektörüz ve bahsettiğimiz sektörün içerisinde iplik sektörüyle biz uğraşıyoruz. Ham madde kısmındayız ama tüm sektör ciddi anlamda Rusya'ya bağlı olarak çalışıyor. Yani Rusya bizim pazarımızın yaklaşık yüzde 20-25 civarında etkileyicisi olarak karşımıza çıkıyor. Bu anlamda baktığımız zaman Rusya'dan etkilenmemek mümkün değil. Burada hem Rusya hem Ukrayna arasındaki savaşta Ukrayna tarafı da doğal olarak yine bizi etkiliyor. Ukrayna da bizim için büyük bir alıcıydı. Bu bağlamda bizim Ukrayna ve Rusya savaşından ihracat anlamında ihracat yönlü olarak etkilendiğimizi söyleyebilirim. Müşterilerimiz bazı siparişlerini iptal etmeye başladı. Yine alacaklarını alamamaya başlayan müşterilerimiz olduğunu görüyoruz, direkt duran bir piyasayla karşılaştığımızı söyleyebilirim. Yani fabrikalarımızı durdurma şansımız yok. Fabrikalarda ciddi anlamda bir personel istihdamımız söz konusu. Bugün için yaptığımız iplikleri stoklamaya devam ediyoruz. Müşterilerimizin taleplerinin açılmasını bekliyoruz. İnşallah bu savaş kısa bir süre içerisinde sona erer de siparişler tekrardan gelmeye başlar. Bizler de fabrikaları durdurmadan yolumuza devam edebiliriz. Yoksa fabrikalarda mecburi duruşlar başlayacak"