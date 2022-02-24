Rusya'nın Ukrayna işgali başladı - Son Dakika
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Rusya'nın Ukrayna işgali başladı

24.02.2022 08:54

Patlama sonrası yükselen dumanlar Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Ukrayna'nın doğusundaki Donbas'a özel askeri operasyon başlattıklarını duyurmasının ardından başkent Kiev dahil ülkenin çeşitli kentlerinde patlama sesleri duyuluyor.

Patlama sonrası yükselen dumanlar Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Ukrayna'nın doğusundaki Donbas'a özel askeri operasyon başlattıklarını duyurmasının ardından başkent Kiev dahil ülkenin çeşitli kentlerinde patlama sesleri duyuluyor.

Kiev'in yanı sıra Harkov, Kramatorsk, Mariupol, Mykolaiv, Odesa kentlerinde art arda patlamalar yaşandı.

Yerel Ukraynalı yetkililer, Rusya'nın işgal harekatının başladığını, patlama seslerinin füze saldırılarından kaynaklandığını açıkladı.

Saldırılarda nerelerin vurulduğuna veya can kaybı olup olmadığına dair bir bilgi verilmedi.

Rus askerlerinin, ayrılıkçı bölgelerin ötesine geçip geçmediğine ilişkin bir açıklama yapılmadı.

Rusya'nın Ukrayna işgali başladı
Rusya'nın Ukrayna işgali başladı
Rusya'nın Ukrayna işgali başladı

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Rusya'nın başlattığı askeri operasyonun ardından başkent Kiev'de patlama sesleri duyulurken, halk da kenti terketmeye başladı Rusya'nın başlattığı askeri operasyonun ardından başkent Kiev'de patlama sesleri duyulurken, halk da kenti terketmeye başladı Rusya'nın Ukrayna işgali başladı Rusya'nın Ukrayna işgali başladı Ukrayna: 'Rusya güvenlik garantisi vermeli' Ukrayna: 'Rusya güvenlik garantisi vermeli'

Patlama, Ukrayna, Rusya, Kiev, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Rusya'nın Ukrayna işgali başladı - Son Dakika


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