Bucha'da vurulan araç Berlin'de sergileniyor - Son Dakika
Üye Girişi

Bucha'da vurulan araç Berlin'de sergileniyor

24.08.2022 16:56

Rusya'nın Ukrayna'nın Bucha kentindeki saldırılarının hedefi olan ve 4 kişinin hayatını kaybettiği bir araç, Almanya'nın başkenti Berlin'de sergilenmeye başladı.

Rusya'nın Ukrayna'nın Bucha kentindeki saldırılarının hedefi olan ve 4 kişinin hayatını kaybettiği bir araç, Almanya'nın başkenti Berlin'de sergilenmeye başladı. Proje dahilinde savaşın korkunç ve acı yönünün gösterilmesi hedefleniyor.

Ukrayna'nın Kiev bölgesinde yer alan Bucha'da savaş sırasında Rus askerlerinin hedefi olduktan sonra yanan ve içinde 4 kişinin hayatını kaybettiği bir araç, Almanya'nın başkenti Berlin'in en işlek caddelerinden Kurfürstendamm'daki George-Grosz-Platz Meydanı'nda sergilenmeye başladı. Ukrayna Bölgesel Savunma Kuvvetleri'nde görevli Andriy Radnyuk tarafından başlatılan "Das Testament von Butscha" (Bucha'nın Vasiyeti) adlı proje çerçevesinde Almanlara ve Avrupa toplumuna savaşın gerçekliğinin gösterilmesi, savaşın uzakta olmadığının hatırlatılması ve Ukraynalıların verdiği yaşam mücadelesinin anlatılması hedefleniyor. Aracın her iki tarafına bilgi panosu yerleştirilirken, Ukraynalı savaş mağdurları için de bir bağış kutusu konuldu. Ukrayna'nın Berlin Büyükelçisi Andrij Melnyk serginin "savaşın bitmediğinin bir sembolü" olarak durması gerektiğini söyleyerek, "Bu araba, bu savaşın vahşetinde azalma olmadığının bir hatırlatıcısı olmalı" dedi.

Berlin'e getirilen araçta, Bucha'dan kaçmak isteyen 53 yaşındaki Tamila Mishchenko, 14 yaşındaki kızı Hanna ve Zhanna Kameneva ile Maria Ilchuk hayatını kaybetmişti.

Araca yoğun ilgi

Hurdaya dönen ve savaşın acı yüzünü hatırlatan araca ilgi de büyük oldu. Meydandan geçenler aracı dikkatlice incelerken, bilgi panosunda yer alan yazıyı okudu. Bazı ziyaretçilerin ise aracın etrafına çiçek ve oyuncaklar koyduğu görüldü. Aracın turistik cadde Kurfürstendamm'ın düzenli çevresiyle tezat bir görüntü oluşturması, insanları savaşın gerçekliği ile yüz yüze getiriyor.

Serginin 15 Eylül'e kadar devam etmesi bekleniyor. - BERLİN

YORUMLAR
500
Zelenski'nin Bağımsızlık Günü'nde giydiği gömlek gündem oldu! Üzerindeki işlemeler dikkatlerden kaçmadı Zelenski'nin Bağımsızlık Günü'nde giydiği gömlek gündem oldu! Üzerindeki işlemeler dikkatlerden kaçmadı Ukrayna'nın Bağımsızlık Günü dolayısıyla Berlin'de yürüyüş düzenlendi Ukrayna'nın Bağımsızlık Günü dolayısıyla Berlin'de yürüyüş düzenlendi İspanya, Ukrayna'ya yeni askeri malzeme gönderme kararı aldı İspanya, Ukrayna'ya yeni askeri malzeme gönderme kararı aldı
Kaynak: İHA

Almanya, Tragger, Ukrayna, Berlin, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Bucha'da vurulan araç Berlin'de sergileniyor - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
21:55 Meksika'da görülmemiş cenaze! Tabut açılınca herkes şaşkına döndü
21:42 Tecrübeli hoca Abdullah Avcı, Trabzonspor'a Şampiyonlar Ligi'nde turu getirecek formülü açıkladı: Aklımızı kaybetmeden oynayacağız
21:24 İYİ Parti lideri Meral Akşener'den "6'lı masa size aday olun derse cevabınız ne olur?" sorusuna cevap
21:06 Adana Demirspor formasıyla beğeni toplayan Matias Vargas, Shanghai Port'a transfer oldu
20:33 Trabzonspor, Kopenhag karşısına tur için çıkıyor! Karşılaşmada ilk 11'ler netleşti
20:06 Sevilla'da sakatlanan Marcao, antrenmana çıkmayınca taraftarlar deliye döndü
20:01 FOX TV'den Halk TV'ye 3 milyon dolara transfer olduğu iddia edilen İsmail Küçükkaya ilk kez konuştu
19:49 İzlanda'da radyo açan vatandaş, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sesini duyunca şaşkınlık yaşadı
19:21 Beykoz'daki evine el konulan Sedat Peker, ilk kez konuştu: 25 senedir ailemize aitti, babamın hatıraları var
19:13 Mardin'de 20 kişinin hayatını kaybettiği kazanın yeni görüntüleri gün yüzüne çıktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.08.2022 22:34:54. #1.11#
SON DAKİKA: Bucha'da vurulan araç Berlin'de sergileniyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement