İngiltere: Putin'in kaba kuvvetle uluslararası sınırları değiştirmesine izin verilemez - Son Dakika
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İngiltere: Putin'in kaba kuvvetle uluslararası sınırları değiştirmesine izin verilemez

30.09.2022 12:38
İngiltere: Putin'in kaba kuvvetle uluslararası sınırları değiştirmesine izin verilemez

Rusya'nın, Ukrayna'nın Donetsk, Luhansk, Herson ve Zaporijya bölgelerinde düzenlediği referandumlara tepki gösteren İngiltere Başbakanı Liz Truss, bu bölgeleri Ukrayna topraklarından başka bir şey olarak asla kabul etmeyeceklerini bildirdi.

Rusya'nın, Ukrayna'nın Donetsk, Luhansk, Herson ve Zaporijya bölgelerinde düzenlediği referandumlara tepki gösteren İngiltere Başbakanı Liz Truss, bu bölgeleri Ukrayna topraklarından başka bir şey olarak asla kabul etmeyeceklerini bildirdi.

Başbakanlık Ofisi 10 Numara'dan yapılan açıklamaya göre, Truss, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in temsil ettiğini iddia ettiği Ukrayna halkının hayatını açıkça hiçe sayarak bir kez daha uluslararası hukuku ihlal ettiğini belirtti.

Truss, "İngiltere, bu insanların egemen iradesini asla görmezden gelmeyecek ve Donetsk, Luhansk, Herson ve Zaporijya bölgelerini Ukrayna topraklarından başka bir şey olarak asla kabul etmeyeceğiz." ifadelerini kullandı.

Putin'in kaba kuvvetle uluslararası sınırları değiştirmesine izin verilemeyeceğinin altını çizen Truss, "(Putin'in) Bu yasa dışı savaşı kaybetmesini sağlayacağız." değerlendirmesinde bulundu.

Ukrayna'daki ayrılıkçı yönetimlerin Rusya'ya katılmak için düzenlediği referandumlar

Ukrayna'daki Rusya yanlısı ayrılıkçıların kontrolündeki sözde Donetsk ve Luhansk Halk Cumhuriyetleri ile Rus ordusunun ele geçirdiği Herson ve Zaporijya bölgelerinde Rusya'ya bağlanmak için 23-27 Eylül'de referandum düzenlenmişti.

Bölgelerdeki sözde seçim komisyonlarının kesin olmayan verilerine göre, referandumlardan "Rusya'ya bağlanma" kararı çıkmıştı.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, yeni bölgelerin Rusya'ya katılmasına ilişkin Kremlin'de bugün imza töreni düzenleneceğini ve Rusya Devlet Başkanı Putin'in de kapsamlı bir konuşma yapacağını açıklamıştı.

Referandumun düzenlenmesine Avrupa Birliği'nin (AB) tepkisi sert olmuş, Rusya'ya karşı ticaret yasakları ve Rus petrolüne tavan fiyat uygulamasını da içeren sekizinci yaptırım paketi teklif edilmişti.

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Putin, Ukrayna'daki 4 bölgenin ilhakını resmen açıkladı: Ukrayna ve Batı, Rusya'nın bütünlüğünü bozamayacak Putin, Ukrayna'daki 4 bölgenin ilhakını resmen açıkladı: Ukrayna ve Batı, Rusya'nın bütünlüğünü bozamayacak Kremlin Sözcüsü Peskov'dan tüm dünyaya gözdağı: Referandumla alınan bölgelere yapılacak saldırılar, Rusya'ya yapılmış sayılacak Kremlin Sözcüsü Peskov'dan tüm dünyaya gözdağı: Referandumla alınan bölgelere yapılacak saldırılar, Rusya'ya yapılmış sayılacak Rusya'dan kan donduran görüntü! Ukrayna'da savaşmak istemeyen genç, balyozla kolunu kırdırttı Rusya'dan kan donduran görüntü! Ukrayna'da savaşmak istemeyen genç, balyozla kolunu kırdırttı
Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İngiltere: Putin'in kaba kuvvetle uluslararası sınırları değiştirmesine izin verilemez - Son Dakika

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