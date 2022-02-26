Rusya'nın Ukrayna operasyonu 3. gününde - Son Dakika
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Rusya'nın Ukrayna operasyonu 3. gününde

26.02.2022 11:21
Rusya'nın Ukrayna operasyonu 3. gününde

Rusya'nın Ukrayna operasyonu üçüncü gününde devam ediyor.

Rusya'nın Ukrayna operasyonu üçüncü gününde devam ediyor.

Rusya'nın Ukrayna harekatı üçüncü gününde devam ederken, başkent Kiev'de gece boyunca patlama sesleri yükseldi. Kiev'deki Julyani semtinde bulunan bir site binasına bomba düştü. Dumanların yükseldiği binanın 4-5 katı patlamanın ardından zarar gördü. Sabahın erken saatlerinde Ukrayna İçişleri Bakanlığı sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Şehrimizin sokaklarında şiddetli çatışmalar yaşanıyor. Sakin olun ve kapılarınızı açmayın, en yakındaki sığınaklara geçin" denildi.

Ukrayna tarafından yapılan açıklamada, şu ana kadar 3 bin 500 Rus askerinin öldürüldüğünü, 200 Rus askerinin de esir alındığını söyledi. Açıklamada, Rus tarafının 14 uçak, 18 helikopter ve 102 tankın imha edildiği aktarıldı. - KİEV

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Ukrayna, Rusya, Kiev, Rus, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Rusya'nın Ukrayna operasyonu 3. gününde - Son Dakika


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