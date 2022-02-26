Rusya'nın Ukrayna saldırısı Budapeşte'de protesto edildi - Son Dakika
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Rusya'nın Ukrayna saldırısı Budapeşte'de protesto edildi

26.02.2022 23:40

Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de yüzlerce kişi, Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısını protesto etti.

Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de yüzlerce kişi, Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısını protesto etti.

Budapeşte'deki Rusya Büyükelçiliği önünde toplanan ve Ukrayna bayrakları taşıyan yüzlerce kişi, Rusya'nın saldırısına tepki gösterdi.

"Putin elini Ukrayna'dan çek", "Putin'i ve savaşı durdur" ve "Ukrayna'yı destekle" pankartları taşıyan göstericiler, Ukrayna'ya yapılan saldırılar ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin aleyhinde slogan attı.

Rusya'nın Ukrayna saldırısı Budapeşte'de protesto edildi
Rusya'nın Ukrayna saldırısı Budapeşte'de protesto edildi
Rusya'nın Ukrayna saldırısı Budapeşte'de protesto edildi
Rusya'nın Ukrayna saldırısı Budapeşte'de protesto edildi

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Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Rusya'nın Ukrayna saldırısı Budapeşte'de protesto edildi - Son Dakika


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