Rusya-Ukrayna sınırında bulunan mühimmat deposunda patlama - Son Dakika
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Rusya-Ukrayna sınırında bulunan mühimmat deposunda patlama

18.08.2022 23:01
Rusya-Ukrayna sınırında bulunan mühimmat deposunda patlama

Rusya'nın Ukrayna sınırında bulunan Belgorod kentinde Rus ordusuna ait mühimmat deposunda patlama meydana geldi.

Rusya'nın Ukrayna sınırında bulunan Belgorod kentinde Rus ordusuna ait mühimmat deposunda patlama meydana geldi.

Rusya-Ukrayna savaşı devam ederken, Rusya'nın Ukrayna sınırında bulunan Belgorod kentinde bulunan Timonovo ilçesi kırsalında Rus ordusuna ait mühimmat deposunda patlama meydana geldi. Belgorod Valisi Vyaçeslav Gladkov yaptığı açıklamada, mühimmat deposundaki patlamayı doğrulayarak, ilk belirlemelere göre patlamada ölü ve yaralı olmadığını aktardı. Gladkov ayrıca, patlamanın yaşandığı bölgede bulunan iki köyün güvenlik gerekçesiyle tahliye edildiğini aktardı.

Kerç bölgesinde Rus hava savunma sistemleri devreye girdi

Belgorod kentindeki olayla eş zamanlı olarak Kerç bölgesinde de hava savunma sistemleri devreye girdi. Yerel kaynaklar, Ukrayna ordusuna ait olduğu öne sürülen insansız hava araçlarının Rus hava savunma sistemleri tarafından fark edildiğini ve havada imha edildiğini aktardı.

Kırım'da Rusya'ya ait mühimmat deposunda patlama meydana gelmişti

Rusya tarafından yasa dışı şekilde Ukrayna'dan ilhak edilen Kırım'ın Canköy yerleşim alanı kırsalındaki Mayskoye köyü yakınlarında bulunan Rus askeri birliğinin geçici mühimmat deposunda 16 Ağustos'ta patlama meydana gelmişti. Rusya Savunma Bakanlığı, patlamanın Ukrayna tarafından yapılan saldırı sonucu meydana geldiğini belirtmiş, durumu "sabotaj" olarak nitelendirmişti. - MOSKOVA

YORUMLAR
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Kaynak: İHA

Ukrayna, Rusya, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Rusya-Ukrayna sınırında bulunan mühimmat deposunda patlama - Son Dakika

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SON DAKİKA: Rusya-Ukrayna sınırında bulunan mühimmat deposunda patlama - Son Dakika
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