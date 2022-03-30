Rusya'nın Ukrayna sınırında Rus ordusuna ait mühimmat deposu patladı: 4 yaralı - Son Dakika
Üye Girişi

Rusya'nın Ukrayna sınırında Rus ordusuna ait mühimmat deposu patladı: 4 yaralı

30.03.2022 01:58

- Rusya'nın Ukrayna sınırında Rus ordusuna ait mühimmat deposu patladı: 4 yaralı Rusya'nın Ukrayna sınırındaki Belgorod kentinde Rus ordusuna ait büyük bir mühimmat deposunda yaşanan patlama nedeniyle 4 Rus askeri yaralandı.

- Rusya'nın Ukrayna sınırında Rus ordusuna ait mühimmat deposu patladı: 4 yaralı

BELGOROD - Rusya'nın Ukrayna sınırındaki Belgorod kentinde Rus ordusuna ait büyük bir mühimmat deposunda yaşanan patlama nedeniyle 4 Rus askeri yaralandı.

Rusya'nın Ukrayna'ya saldırıları sırasında Rus ordusu için en çok mühimmat sevkiyatının gerçekleştiği Belgorod kentinde gece saatlerinde büyük bir patlama meydana geldi. Rus ordusuna ait depodaki patlama nedeniyle kentte büyük bir korku yaşanırken, patlamanın şiddeti hem kentte hem de Ukrayna'da yoğun bir şekilde hissedildi. Rusya Acil Durumlar Bakanlığı'na ait ekiplerin yanı sıra Rusya Savunma Bakanlığı ekiplerinin yangını söndürmek için yoğun çaba sarf ettiği öğrenilirken, yangının patlamalar ile beraber devam ettiği açıklandı. Belgorod Valisi Viaçeslav Gladkov, Rus basınına yaptığı açıklamada, "Belgorod bölgemizde patlama sesleri duyuldu. Kırasniy Oktyabır köyü yakınlarında meydana geldi" ifadelerini kaydetti. Rus basınının yerel kaynaklara dayandırdığı haberlere göre depoda görevli 4 Rus askerinin yaralandığı ve yaralı Rus askerlerinin hastanelere kaldırıldığı aktarıldı.

Rusya'nın Ukrayna sınırında Rus ordusuna ait mühimmat deposu patladı: 4 yaralı
Rusya'nın Ukrayna sınırında Rus ordusuna ait mühimmat deposu patladı: 4 yaralı
Rusya'nın Ukrayna sınırında Rus ordusuna ait mühimmat deposu patladı: 4 yaralı

YORUMLAR
500
Rusya'nın Ukrayna'yı işgali: Belçika 21, Hollanda 17 Rus diplomatı 'casusluk yaptıkları gerekçesiyle' sınır dışı ediyor Rusya'nın Ukrayna'yı işgali: Belçika 21, Hollanda 17 Rus diplomatı 'casusluk yaptıkları gerekçesiyle' sınır dışı ediyor Rusya'nın füzelerle vurduğu yakıt deposu boşaltılıyor Rusya'nın füzelerle vurduğu yakıt deposu boşaltılıyor

3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Rusya'nın Ukrayna sınırında Rus ordusuna ait mühimmat deposu patladı: 4 yaralı - Son Dakika


Son Dakika
00:31 Motorine 1 lira 55 kuruşluk indirim geldi
00:30 Messi ve Ronaldo futbol tarihine adlarını altın harflerle yazdırdı! Turnuvaya 5. kez katıldılar
00:12 Bakan Özer, öğretmen adaylarına duyurdu: 2021 KPSS ataması olacak
00:10 Portekiz, sahasında Kuzey Makedonya'yı 2-0 mağlup etti! Yeni bir rekor kırıldı
23:51 Ünlü psikolog Esra Ezmeci'ye gelen itiraf şaşırttı: Kocamın erkeklerle cinsel görüntülerini gördüm
23:45 A Milli Takım, İtalya'ya 3-2 mağlup oldu
23:22 Zelenski, İstanbul'daki barış görüşmeleri hakkında konuştu: Güvenmemiz için herhangi bir nedenimiz yok
23:14 Günler sonra cesedi kıyıya vuran Şeyma Demir ve erkek arkadaşının kaçırıldığı otomobilin görüntüleri ortaya çıktı
23:05 Altay Bayındır'ın İtalya maçındaki hatası, eleştiri oklarının hedefi oldu
22:48 Kanadalı rap şarkıcısı Neeq, A Milli Takım'ın yıldızı Hande Baladın için şarkı yaptı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.03.2022 02:23:51. #1.11#
SON DAKİKA: Rusya'nın Ukrayna sınırında Rus ordusuna ait mühimmat deposu patladı: 4 yaralı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement