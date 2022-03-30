Rusya'nın Ukrayna sınırında Rus ordusuna ait mühimmat deposu patladı: 4 yaralı - Son Dakika
Üye Girişi

Rusya'nın Ukrayna sınırında Rus ordusuna ait mühimmat deposu patladı: 4 yaralı

30.03.2022 08:57
Rusya'nın Ukrayna sınırında Rus ordusuna ait mühimmat deposu patladı: 4 yaralı

Rusya'nın Ukrayna sınırındaki Belgorod kentinde Rus ordusuna ait büyük bir mühimmat deposunda yaşanan patlama nedeniyle 4 Rus askeri yaralandı.

Rusya'nın Ukrayna sınırındaki Belgorod kentinde Rus ordusuna ait büyük bir mühimmat deposunda yaşanan patlama nedeniyle 4 Rus askeri yaralandı.

Rusya'nın Ukrayna'ya saldırıları sırasında Rus ordusu için en çok mühimmat sevkiyatının gerçekleştiği Belgorod kentinde gece saatlerinde büyük bir patlama meydana geldi. Rus ordusuna ait depodaki patlama nedeniyle kentte büyük bir korku yaşanırken, patlamanın şiddeti hem kentte hem de Ukrayna'da yoğun bir şekilde hissedildi. Rusya Acil Durumlar Bakanlığı'na ait ekiplerin yanı sıra Rusya Savunma Bakanlığı ekiplerinin yangını söndürmek için yoğun çaba sarf ettiği öğrenilirken, yangının patlamalar ile beraber devam ettiği açıklandı. Belgorod Valisi Viaçeslav Gladkov, Rus basınına yaptığı açıklamada, "Belgorod bölgemizde patlama sesleri duyuldu. Kırasniy Oktyabır köyü yakınlarında meydana geldi" ifadelerini kaydetti. Rus basınının yerel kaynaklara dayandırdığı haberlere göre depoda görevli 4 Rus askerinin yaralandığı ve yaralı Rus askerlerinin hastanelere kaldırıldığı aktarıldı.

(Bekir Keskin - Erhan Altıparmak-İHA)

YORUMLAR
500
Rusya'nın Ukrayna sınırında Rus ordusuna ait mühimmat deposu patladı: 4 yaralı Rusya'nın Ukrayna sınırında Rus ordusuna ait mühimmat deposu patladı: 4 yaralı Rusya'nın Ukrayna'yı işgali: Belçika 21, Hollanda 17 Rus diplomatı 'casusluk yaptıkları gerekçesiyle' sınır dışı ediyor Rusya'nın Ukrayna'yı işgali: Belçika 21, Hollanda 17 Rus diplomatı 'casusluk yaptıkları gerekçesiyle' sınır dışı ediyor Rusya'nın füzelerle vurduğu yakıt deposu boşaltılıyor Rusya'nın füzelerle vurduğu yakıt deposu boşaltılıyor

Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Rusya'nın Ukrayna sınırında Rus ordusuna ait mühimmat deposu patladı: 4 yaralı - Son Dakika


Son Dakika
08:52 Şarkıcı Murat Dalkılıç ve sevgilisi Sitare Akbaş dudak dudağa!
08:51 Adnan Oktar Örgütü'nde itirafçı olması beklenen kediciğe tehdit notu ortaya çıktı!
08:36 A Milli Takım, İtalya'ya 3-2 mağlup oldu!
08:23 Rusya Kiev ve Çernihiv'e yönelik kuşatmayı azaltacağını açıklamasına rağmen, Ukrayna bu gece de bombardıman altındaydı
08:12 Gram altın ne kadar? Çeyrek altın kaç TL? 30 Mart güncel altın kuru!
08:08 30 Mart güncel döviz kurları: Dolar kaç TL? Euro ne kadar?
08:06 Ukrayna, Karadeniz'de görülen deniz mayınlarından Rusya'yı sorumlu tuttu: Bizim mayınlarımız değil!
08:05 Önce komşusunu sokak ortasında öldürdü! Ardından evine gitti, eşini öldürdükten sonra intihar etti!
08:02 Bugün hava nasıl olacak? 30 Mart 2022'de ülkemizde ve bazı kentlerde hava durumu
07:58 Sosyal medya fenomeni Taha Duymaz: Yolda yürürken bıçak çektiler, bir değil iki değil
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.03.2022 09:00:55. #1.13#
SON DAKİKA: Rusya'nın Ukrayna sınırında Rus ordusuna ait mühimmat deposu patladı: 4 yaralı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement