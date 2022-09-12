Rusya'nın Ukrayna sınırındaki bir yerleşim birimine Ukrayna tarafından düzenlenen saldırıda 1 kişinin hayatını kaybettiği, 4 kişinin yaralandığı bildirildi.
Belgorod bölgesi Valisi Vyaçeslav Gladkov, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, bölgenin Ukrayna sınırındaki Logaçevka yerleşim birimine Ukrayna askerlerince ateş açıldığını belirtti.
Saldırıda 1 Ukrayna vatandaşının hayatını kaybettiği, 3 Ukrayna vatandaşı ile 1 Rus vatandaşının yaralandığını bildiren Gladkov, saldırılar sonucu ilk belirlemelere göre yerleşim birimindeki konutlarda, araçlarda ve elektrik hatlarında hasar meydana geldiğini aktardı.
Son Dakika › Güncel › Rusya: Ukrayna askerlerinin Rus sınır köyüne saldırısında 1 kişi hayatını kaybetti - Son Dakika