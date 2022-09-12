Saldırıda 1 Ukrayna vatandaşının hayatını kaybettiği, 3 Ukrayna vatandaşı ile 1 Rus vatandaşının yaralandığını bildiren Gladkov, saldırılar sonucu ilk belirlemelere göre yerleşim birimindeki konutlarda, araçlarda ve elektrik hatlarında hasar meydana geldiğini aktardı.

Kaynak: AA

Ukrayna, Rusya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Rusya: Ukrayna askerlerinin Rus sınır köyüne saldırısında 1 kişi hayatını kaybetti - Son Dakika

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