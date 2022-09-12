Rusya: Ukrayna askerlerinin Rus sınır köyüne saldırısında 1 kişi hayatını kaybetti - Son Dakika
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Rusya: Ukrayna askerlerinin Rus sınır köyüne saldırısında 1 kişi hayatını kaybetti

12.09.2022 18:16
Rusya: Ukrayna askerlerinin Rus sınır köyüne saldırısında 1 kişi hayatını kaybetti

Rusya'nın Ukrayna sınırındaki bir yerleşim birimine Ukrayna tarafından düzenlenen saldırıda 1 kişinin hayatını kaybettiği, 4 kişinin yaralandığı bildirildi.

Rusya'nın Ukrayna sınırındaki bir yerleşim birimine Ukrayna tarafından düzenlenen saldırıda 1 kişinin hayatını kaybettiği, 4 kişinin yaralandığı bildirildi.

Belgorod bölgesi Valisi Vyaçeslav Gladkov, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, bölgenin Ukrayna sınırındaki Logaçevka yerleşim birimine Ukrayna askerlerince ateş açıldığını belirtti.

Saldırıda 1 Ukrayna vatandaşının hayatını kaybettiği, 3 Ukrayna vatandaşı ile 1 Rus vatandaşının yaralandığını bildiren Gladkov, saldırılar sonucu ilk belirlemelere göre yerleşim birimindeki konutlarda, araçlarda ve elektrik hatlarında hasar meydana geldiğini aktardı.

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Kaynak: AA

Ukrayna, Rusya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Rusya: Ukrayna askerlerinin Rus sınır köyüne saldırısında 1 kişi hayatını kaybetti - Son Dakika

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SON DAKİKA: Rusya: Ukrayna askerlerinin Rus sınır köyüne saldırısında 1 kişi hayatını kaybetti - Son Dakika
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