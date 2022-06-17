Rusya'nın Ukrayna sınırındaki bölgesinde Rus Su-25 savaş uçağı düştü - Son Dakika
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Rusya'nın Ukrayna sınırındaki bölgesinde Rus Su-25 savaş uçağı düştü

17.06.2022 12:43
Rusya'nın Ukrayna sınırındaki bölgesinde Rus Su-25 savaş uçağı düştü

Rusya'nın Ukrayna'ya sınırı olan Belgorod bölgesinde bir Rus Su-25 savaş uçağının düştüğü bildirildi.

Rusya'nın Ukrayna'ya sınırı olan Belgorod bölgesinde bir Rus Su-25 savaş uçağının düştüğü bildirildi.

Rusya Silahlı Kuvvetleri Batı Askeri Bölgesi basın servisinden yapılan açıklamada, Su-25 savaş uçağının planlı eğitim uçuşu esnasında Belgorod bölgesinde insanların yaşamadığı ıssız bir yere düştüğü belirtildi.

Uçağın düşmesi esnasında pilotun fırlatma sistemini kullanarak yara almadan kurtulduğu ve kurtarma ekiplerince hava üssüne tahliye edildiği kaydedilen açıklamada, uçağın düştüğü yerde bir yıkımın meydana gelmediği aktarıldı.

Açıklamada, "Ön bilgilere göre, olayın nedeni teknik arıza olabilir. Rusya Hava ve Uzay Kuvvetlerinden bir komisyon, olay yerinde incelemelerde bulunuyor." ifadesi kullanıldı.

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Kaynak: AA

Ukrayna, Rusya, su, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Rusya'nın Ukrayna sınırındaki bölgesinde Rus Su-25 savaş uçağı düştü - Son Dakika

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SON DAKİKA: Rusya'nın Ukrayna sınırındaki bölgesinde Rus Su-25 savaş uçağı düştü - Son Dakika
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