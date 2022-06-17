Rusya'nın Ukrayna sınırındaki bölgesinde Rus Su-25 savaş uçağı düştü

Açıklamada, "Ön bilgilere göre, olayın nedeni teknik arıza olabilir. Rusya Hava ve Uzay Kuvvetlerinden bir komisyon, olay yerinde incelemelerde bulunuyor." ifadesi kullanıldı.

Rusya 'nın Ukrayna 'ya sınırı olan Belgorod bölgesinde bir Rus Su-25 savaş uçağının düştüğü bildirildi.

Kaynak: AA

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