Rusya'nın Ukrayna'ya açtığı savaş İstanbul'da protesto edildi - Son Dakika

İstanbul'da yaşayan Ukraynalıların Rusya'ya yönelik protestoları devam ediyor.

Beyoğlu'nda İstanbul Sanayi Odası (İSO) binası karşısında toplanan bazı Ukraynalılar, düzenledikleri eylemde Rusya'yı kınadı.

Ellerinde protesto içerikli dövizler bulunan protestocular, Ukrayna bayrağı açarak milli marşlarını okudu.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve savaş karşıtı slogan atan gruptakiler, hava sahasının Rusya'ya kapatılmasını ve daha etkin bir ambargo uygulanmasını talep etti.

Güvenlik önlemleri altında bir saat süren eylem, açıklamaların ardından sona erdi.