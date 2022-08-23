Rusya-Ukrayna savaşında Butça'da kurşunlandıktan sonra yanan araç Berlin'de sergileniyor

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Rusya'nın Ukrayna'ya açtığı savaşta Butça kentinde Rus birlikleri tarafından kurşunlandıktan sonra yanan ve içinde 4 kişinin hayatını kaybettiği bir araç, Almanya'nın başkenti Berlin'de sergileniyor.

"Butça'nın vasiyeti" adlı proje kapsamında kent merkezindeki Kürfüstendamm Caddesi üzerindeki George-Grosz Meydanı'nda sergilenen araçla, Rus saldırısında Butça'da yaşananlar ile savaşın korkunç ve acımasız yönünün gösterilmesi amaçlanıyor.

Rus askerleri tarafından Butça'ya düzenlenen saldırıda kurşunlanan ve ardından yanan söz konusu araçta kentten kaçmak isteyen 3 kadın ile 14 yaşındaki bir kız çocuğu hayatını kaybetmişti.

Projenin organizatörlerinden Andriy Radnyuk, AA muhabirine, bu proje ile Alman ve Avrupa toplumunun ilgisini Ukrayna'daki savaşa çekmek istediklerini belirterek, birçok Ukraynalının bunun gibi araçlarda ölü bulunduğunu ifade etti.

Radnyuk, bu araçta da Rus birlikleri tarafından aralarında bir çocuğun da bulunduğu 4 kişinin öldürüldüğünü hatırlattı.

Savaşın gerçek olduğunu göstermek için savaşın bir parçasını Avrupa'nın ortasına getirdiklerini anlatan Radnyuk, "Kimse buna mesafe koyamaz. Bu herkes için bir problem." dedi.

Bu savaşın 24 Şubat'ta değil yıllar öncesinde başladığını ifade eden Radnyuk, bunu Avrupa'nın anlaması gerektiğini dile getirdi.

Andriy Radnuyk, Berlinlileri ve Avrupalıları Ukrayna'nın yanında durmaya ve Ukrayna'ya yardım etmeye çağırdı.

Sergilenen aracı görmeye gelen Ina Prokopez de araçta 4 masum kişinin hayatını kaybettiğini bilmenin çok dehşet verici olduğunu belirterek, "(Öldürülmeyi) Hiç hak etmediler. Bunun tekrarlanmasını istemiyorum." açıklamasında bulundu.

Prokopez, Almanya'da bu tür sergilerin yapılmasını nasıl bulduğu şeklindeki soruya da "Evet, bu tür şeyleri görmüyorsunuz. Araçtan 4 ceset çıkarıldığında oranın nasıl göründüğünü tahmin edebiliyorsunuz. Burası çok temiz. Sadece bu araç orada nasıl göründüğünü gösteriyor. Bunu bilmek lazım." yanıtını verdi.

Udo Wannike adlı vatandaş da aracın Berlin'de sergilenmesinin çok etkileyici ve savaşın ne kadar uzak, ancak ne kadar da yakın olduğunu gösterdiğini vurgulayarak, "Orada durumun nasıl olduğunun ve bizi çaresiz bıraktığının farkına vardırıyor." görüşünü paylaştı.

İtalyalı Vera Silveri ise aracı gördüğünde, dünyanın değişik bölgelerinde savaşları görmüş gibi hissettiğini aktardı.

Butça'dan getirilen araç, 15 Eylül'e kadar George-Grosz Meydanı'nda sergilenecek.