Avusturya ve İtalya'da Rus büyükelçileri, Dışişleri Bakanlığına çağrıldı - Son Dakika
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Avusturya ve İtalya'da Rus büyükelçileri, Dışişleri Bakanlığına çağrıldı

03.10.2022 17:06
Avusturya ve İtalya'da Rus büyükelçileri, Dışişleri Bakanlığına çağrıldı

Rusya'nın Ukrayna'ya ait 4 bölgeyi ilhak etmesinin ardından Avrupa Birliği (AB) üyesi diğer ülkeler gibi Avusturya ve İtalya da bu ülkenin Viyana ve Roma büyükelçilerini Dışişleri Bakanlıklarına çağırarak tepkilerini gösterdi.

Rusya'nın Ukrayna'ya ait 4 bölgeyi ilhak etmesinin ardından Avrupa Birliği (AB) üyesi diğer ülkeler gibi Avusturya ve İtalya da bu ülkenin Viyana ve Roma büyükelçilerini Dışişleri Bakanlıklarına çağırarak tepkilerini gösterdi.

Avusturya Dışişleri Bakanlığı, resmi Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Rusya'nın Viyana Büyükelçisi Dmitri Jewgenjewitsch Lubinski'yi, ülkenin ilhaklara ilişkin net tutumunu bildirmek üzere Bakanlığa çağırdıkları bilgisini paylaştı.

Açıklamada, "Rusya'nın Ukrayna topraklarını yasa dışı ilhakı, uluslararası hukukun kabul edilemez bir ihlalidir." ifadesine yer verildi.

Avusturya Dışişleri Bakanı Alexander Schallenberg, Rus diplomatın Bakanlığa çağrılmasından evvel yaptığı açıklamada, Donetsk, Luhansk, Herson, Zaporijya ve Kırım'ın Ukrayna'ya ait olduğunu, ülkesinin Rusya tarafından ilhak edilen bölgeleri tanımayacaklarının altını çizdi.

İtalya

İtalya Dışişleri Bakanlığı Genel Sekreteri Büyükelçi Ettore Sequi, Ukrayna-Rusya Savaşı'ndaki son gelişmeler doğrultusunda Rusya'nın Roma Büyükelçisi Sergey Razov'u bu sabah Bakanlığa çağırdı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Genel Sekreter Sequi, ilk olarak İtalya'nın, Rusya tarafından Ukrayna'nın Donetsk, Luhansk, Herson ve Zaporijya bölgelerinde işgal altındaki toprakları ilhak etmek için yasa dışı referandumları güçlü şekilde kınadığını belirtti. Genel Sekreter, daha sonra Rus makamlarını, İtalya'nın tanımayı düşünmediği bu yasa dışı adımları iptal etmeye ve Rus kuvvetlerini bir an önce tamamen ve koşulsuz olarak Ukrayna topraklarından çekmeye çağırdı." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, Sequi'nin nükleer silah kullanma tehdidine de değindiği ve bunun, Birleşmiş Milletler (BM) ilkelerine aykırı olduğunu ve ciddi bir ihlal anlamına geldiğini Rus Büyükelçi Razov'a aktardığı kaydedildi.

İtalya ve Avrupa'nın, Rusya'nın saldırganlığını durdurması için baskıyı artırma kararlılığını ifade eden Sequi'nin, İtalya'nın Ukrayna'nın egemenliğine, bağımsızlığına ve toprak bütünlüğüne verdiği desteği teyit ettiği bildirildi.

Bu arada, Dışişleri Bakanlığı Genel Sekreteri Sequi, Rus Büyükelçi ile yaptığı görüşme sonrasında basına yaptığı açıklamada, gerektiği müddetçe İtalya'nın, Ukrayna'ya güçlü destek vermeyi sürdüreceğini söylediğini belirtti.

Sequi, Razov ile görüşmesinde Kuzey Akım boru hattına sabotaj konusunun ele alınmadığını söyledi.

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Kaynak: AA

Avusturya, Ukrayna, İtalya, Rusya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Avusturya ve İtalya'da Rus büyükelçileri, Dışişleri Bakanlığına çağrıldı - Son Dakika

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