Rusya'nın Ukrayna'ya askeri müdahalesi İstanbul'da protesto edildi - Son Dakika

Özgür Düşünce ve Eğitim Hakları Derneği (ÖZGÜRDER), Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik askeri müdahalesini İstanbul'da protesto etti.

Rusya'nın İstiklal Caddesi'ndeki İstanbul Başkonsolosluğu önünde toplanan dernek üyeleri, açtıkları pankartlarla askeri müdahaleyi kınadı.

ÖZGÜRDER Genel Başkan Yardımcısı Kenan Alpay, burada yaptığı açıklamada, Rusya'nın işgal girişiminin uluslararası hukuk ve insanlık açısından "büyük bir suç" olduğunu söyledi.

Ukrayna'nın işgaline seyirci kalan Avrupa Birliği (AB) ülkelerinin de ABD'nin de bu işgal girişiminin önünü açtığını savunan Alpay, Rusya'nın Ukrayna topraklarını derhal terk etmesini istediklerini belirtti.

Alpay, Rusya'nın Ukrayna'ya girmeyeceğini, bütün meseleleri diplomatik girişimlerle çözeceğini, savaş istemeyeceğini söyleye söyleye işgal girişiminde bulunduğunu dile getirerek, "Rusya'nın, Putin'in açıklamalarına inanmak gerçekten bir çocuğun, masallara inanmasından daha berbat bir duruma işaret etmektedir. Rusya, şu ana kadar yapmış olduğu hiçbir anlaşmaya riayet etmemiştir. Halkların iradesine hiçbir suretle saygı duymamıştır. Dün Çeçenistan'da Grozni'yi yerle bir eden, Suriye'de Halep'i, Humus'u, Hama'yı, İdlip'i yerle bir eden bugün Kiev'i, Donbas'ı yerle bir etmeye kalkışmaktadır. Rusya yeni bir cinayete, yeni bir katliama, yeni bir işgale soyunmuştur." diye konuştu.

ABD ve NATO tarafından yapılan açıklamaların, Rusya'yı daha da pervasız hale getirdiğini savunan Alpay, Moskova yönetiminin, ne olursa olsun Kiev'i düşürmek ve Kiev'de "kukla bir hükümet" kurmak istediğini iddia etti.