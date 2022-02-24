Rusya'nın Ukrayna'ya askeri müdahalesine İspanya ve İtalya'dan sert kınama - Son Dakika
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Rusya'nın Ukrayna'ya askeri müdahalesine İspanya ve İtalya'dan sert kınama

24.02.2022 12:41
Rusya'nın Ukrayna'ya askeri müdahalesine İspanya ve İtalya'dan sert kınama

İspanya ve İtalya hükümetleri, Rusya'nın Ukrayna topraklarında başlattığı askeri operasyonu sert bir dille kınadı.

İspanya ve İtalya hükümetleri, Rusya'nın Ukrayna topraklarında başlattığı askeri operasyonu sert bir dille kınadı.

Rusya'nın askeri müdahalesini "şiddetle kınayan" İspanya hükümeti, Ukrayna hükümeti ve halkı ile dayanışma içinde olduğunu bildirdi.

Başbakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Tamamen haksız ve benzeri görülmemiş bir ciddiyeti olan bu saldırı, küresel güvenliği ve istikrarı riske atan, uluslararası hukukun açık bir ihlalidir." ifadesi kullanıldı.

İspanya'da Kral 6. Felipe ve Başbakan Pedro Sanchez'in bu sabahki programları iptal edilirken, Ulusal Güvenlik Konseyi'nin Kral'ın başkanlığında acil olarak toplanacağı duyuruldu.

Rusya'nın Roma Büyükelçisi bakanlığa çağrıldı

İtalya Dışişleri Bakanlığı da Ukrayna'ya başlattıkları askeri müdahale nedeniyle Rusya'nın Roma Büyükelçisi Sergey Razov'u bakanlığa çağırdı.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Dışişleri Bakanlığı Genel Sekreteri Büyükelçi Ettore Sequi'nin, Rusya Büyükelçisi Razov ile görüşmesinde İtalyan hükümetinin olayı sert şekilde kınadığını ilettiği kaydedildi.

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Ukrayna, İspanya, İtalya, Rusya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Rusya'nın Ukrayna'ya askeri müdahalesine İspanya ve İtalya'dan sert kınama - Son Dakika


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SON DAKİKA: Rusya'nın Ukrayna'ya askeri müdahalesine İspanya ve İtalya'dan sert kınama - Son Dakika
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