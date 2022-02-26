Rusya'nın Ukrayna'ya askeri müdahalesinin ardından Polonya'ya gelen siviller - Son Dakika
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Rusya'nın Ukrayna'ya askeri müdahalesinin ardından Polonya'ya gelen siviller

26.02.2022 23:52

Rusya'nın Ukrayna'ya askeri müdahalesinin ardından ülkeden ayrılan siviller Polonya'nın Ukrayna sınırındaki Medyka bölgesine geldi.

Rusya'nın Ukrayna'ya askeri müdahalesinin ardından ülkeden ayrılan siviller Polonya'nın Ukrayna sınırındaki Medyka bölgesine geldi. Medyka sınır kapısında sivillere yardım için bir araya gelen gönüllüler, sınır kapısının Ukrayna tarafında Polonya'ya geçmek için bekleyenlere kıyafet, yiyecek, içecek, bebek bezi ve kıyafetleri ile soğuktan korunmalarını sağlayacak eşyalar topladı. Gönüllüler toplanan yardımları sınırın diğer tarafına götürmek için kamyonlara yükledi.

Rusya'nın Ukrayna'ya askeri müdahalesinin ardından Polonya'ya gelen siviller
Rusya'nın Ukrayna'ya askeri müdahalesinin ardından Polonya'ya gelen siviller
Rusya'nın Ukrayna'ya askeri müdahalesinin ardından Polonya'ya gelen siviller

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Ukrayna, Polonya, Rusya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Rusya'nın Ukrayna'ya askeri müdahalesinin ardından Polonya'ya gelen siviller - Son Dakika


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SON DAKİKA: Rusya'nın Ukrayna'ya askeri müdahalesinin ardından Polonya'ya gelen siviller - Son Dakika
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