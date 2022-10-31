Savaş hattında korkulan oldu! Putin'in füzelerinden biri Moldova'ya düştü - Son Dakika
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Savaş hattında korkulan oldu! Putin'in füzelerinden biri Moldova'ya düştü

31.10.2022 15:29

Rusya ile Ukrayna arasında 24 Şubat tarihinde başlayan savaş hız kesmeden sürerken, bugün cephe hattında dikkat çeken bir gelişme meydana geldi. Rus güçlerinin sabah saatlerinde Kiev'e düzenlediği saldırı esnasında attığı füzelerden biri Moldova'ya düştü. Yaşanan gelişme dünyayı tedirgin ederken akıllara Moldova Cumhurbaşkanı Maia Sandu'nun "Rusya'nın güvenliğimize müdahalesi durumunda gerekli önlemler alınacak" açıklamasını getirdi.

Rusya, Ukrayna'nın başkenti Kiev'in yanı sıra Vinnytsia bölgesi, Dnipropetrovsk, Zaporijya ve Lviv'e sabah saatlerinde füze saldırısı gerçekleştirmişti.

KİMSE YARA ALMADI ANCAK EVLERİN CAMI KIRILDI

Ukrayna'nın komşu su Moldova, Rus füzelerinden birinin ülke sınırlarına düştüğünü açıkladı. Moldova İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, füzenin Ukrayna sınırında bulunan Naslavcea köyüne isabet ettiği belirtildi. Kimsenin yara almadığı olayda çok sayıda evin camları kırıldı.

SALDIRI ENERJİ TESİSLERİNİ HEDEF ALDI

Ukraynalı yetkililer tarafından yapılan açıklamada, Rusya'nın sabah saatlerinde düzenlediği füze saldırılarında enerji tesislerini hedef aldığı ve bu nedenle elektrik ve su kesintilerinin yaşandığı bildirilmişti.

Korkulan oldu! Cumhurbaşkanı Sandu'nun tehdidine rağmen Putin'in füzelerinden biri Moldova'ya düştü
Moldova Cumhurbaşkanı Maia Sandu.

"RUSYA'NIN GÜVENLİĞİMİZE MÜDAHALESİ DURUMUNDA GEREKLİ ÖNLEMLER ALINACAK"

Geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada Ukrayna'ya yönelik fırlatılan bazı Rus füzelerinin Moldova toprakları üzerinden geçtiğine dikkati çeken Moldova Cumhurbaşkanı Maia Sandu şu ifadeleri kullanmıştı; "Savaşın ilk günlerinden itibaren vatandaşlarımızın güvenliği için gerekli önlemler alınıyor. Bu konuda, uluslararası ortaklardan destek talep ettik. İstişareler devam ediyor. İlerideki eylemlerimiz konusunda bilgi vereceğiz. Bu duruma gelmeyeceğimizi umuyorum ancak Rusya, Moldova'nın güvenliğine ve egemenliğine müdahalede bulunursa, gerekli olan savunma amaçlı tüm önlemleri alacağız."

Kaynak: İHA
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Moldova, Ukrayna, Rusya, 3. Sayfa, Dünya, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Savaş hattında korkulan oldu! Putin'in füzelerinden biri Moldova'ya düştü - Son Dakika

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SON DAKİKA: Savaş hattında korkulan oldu! Putin'in füzelerinden biri Moldova'ya düştü - Son Dakika
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