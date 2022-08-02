Rusya-Ukrayna Savaşı - Son Dakika
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Rusya-Ukrayna Savaşı

02.08.2022 00:22

Rusya'nın Ukrayna'ya karşı açtığı savaş devam ederken, Donetsk Oblastı'nda bulunan Bahmut kentinde acil servis çalışanları siviller için insani yardım malzemeleri topluyor.

Rusya'nın Ukrayna'ya karşı açtığı savaş devam ederken, Donetsk Oblastı'nda bulunan Bahmut kentinde acil servis çalışanları siviller için insani yardım malzemeleri topluyor.

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ABD'den Ukrayna'ya 550 milyon dolarlık ek askeri yardım ABD'den Ukrayna'ya 550 milyon dolarlık ek askeri yardım
Kaynak: AA

Donetsk, Ukrayna, Rusya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Rusya-Ukrayna Savaşı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Rusya-Ukrayna Savaşı - Son Dakika
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