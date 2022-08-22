Rusya'nın saldırısı altındaki Ukrayna - Son Dakika
Üye Girişi

Rusya'nın saldırısı altındaki Ukrayna

22.08.2022 23:45

Rusya'nın, Ukrayna'ya karşı açtığı savaş devam ediyor.

Rusya'nın, Ukrayna'ya karşı açtığı savaş devam ediyor. Ukrayna güçlerince Rus güçlerinden savaşta ele geçirilen Rus ordusuna ait kullanılmaz haldeki çok sayıda zırhlı, yaklaşan '24 Ağustos Ukrayna Bağımsızlık Günü' öncesinde, başkent Kiev'de sergilenmeye devam ediyor. Kiev'in Kreşatik Caddesi'nde ve Bağımsızlık Meydanı'nda sergilenen zırhlıları, Ukraynalı vatandaşlar akşam saatlerinde de görmeye geliyor. Akşam saat 23.00'te başlayan sokağa çıkma yasağı öncesine kadar bir çok Ukraynalı vatandaşın zırhlıları görmeye geldiği görülüyor.

YORUMLAR
500
Odessa'da yeni doğan bebekler için hastane sığınağı özel olarak donatıldı Odessa'da yeni doğan bebekler için hastane sığınağı özel olarak donatıldı Ukrayna Silahlı Kuvvetleri Başkomutanı Zaluzhnyi: 'Savaşta yaklaşık 9 bin Ukrayna askeri öldü' Ukrayna Silahlı Kuvvetleri Başkomutanı Zaluzhnyi: 'Savaşta yaklaşık 9 bin Ukrayna askeri öldü'
Kaynak: AA

Ukrayna, Rusya, Kiev, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Rusya'nın saldırısı altındaki Ukrayna - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
23:05 Fenerbahçeli taraftar Valencia'ya neden "GOAT" diyor? İşte sosyal medyada gündem olan kelimenin anlamı
22:58 Bakan Koca güzel haberi verdi: Sağlık Bakanlığı'na 85 bin personel alınacak
22:41 Fenerbahçe'nin gol makinası Adana Demirspor'u da boş geçmedi!
22:14 Beşiktaş, ünlü futbolcu Dele Alli transferinde sona geldi! İstanbul'da olacağı tarih bile netleşti
22:06 Cumhurbaşkanı danışmanı Mariam Kavakcı, sosyal medyadan "Halifemiz Erdoğan" paylaşımı yaptı
21:57 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kemal Kılıçdaroğlu'nun İngiliz basınına verdiği röportaja çok sinirlendi: Sadece acıyoruz
21:29 Alanyaspor'dan son dakika golü! Sivasspor sonunu getiremedi
21:20 Konyaspor, deplasmanda İstanbulspor'u 4-0 mağlup etti
20:46 Jorge Jesus'tan şaşırtan tercih! Fenerbahçe-Adana Demirspor karşılaşmasında ilk 11'ler netleşti
20:12 Parti görüntüleriyle tartışma yaratmıştı! Finlandiya Başbakanı Marin'in uyuşturucu testi negatif çıktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.08.2022 23:45:38. #1.12#
SON DAKİKA: Rusya'nın saldırısı altındaki Ukrayna - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement