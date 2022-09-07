Saldırı sonucu hastane çalışanları kullanılabilir malzemeleri ve evrakları toparlamaya çalışırken, hasta ve hastane görevlilerinin yakınları yardım için bölgeye geldi.

Kaynak: AA

Kramatorsk, Ukrayna, Rusya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Çatışmalar yeniden alevlendi! Rus güçleri Donetsk bölgesindeki hastaneye saldırdı - Son Dakika

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