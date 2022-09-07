Çatışmalar yeniden alevlendi! Rus güçleri Donetsk bölgesindeki hastaneye saldırdı - Son Dakika
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Çatışmalar yeniden alevlendi! Rus güçleri Donetsk bölgesindeki hastaneye saldırdı

07.09.2022 22:14

Ukrayna'ya saldırılarını yeniden artıran Rus güçleri, Donetsk bölgesindeki Kramatorsk kentindeki psikiyatri hastanesine saldırı düzenledi.

Rusya'nın, Ukrayna'ya karşı açtığı savaş devam ediyor. Sıcak çatışmaların sürdüğü ülkenin doğusundaki Donetsk bölgesindeki Kramatorsk kentinde Rus güçlerinin düzenlediği saldırıda psikiyatri hastanesi zarar gördü.

YAKINLARI HEMEN BÖLGEYE GELDİ

Saldırı sonucu hastane çalışanları kullanılabilir malzemeleri ve evrakları toparlamaya çalışırken, hasta ve hastane görevlilerinin yakınları yardım için bölgeye geldi.

İşte bölgeden gelen görüntüler:

Sıcak çatışmalar yine arttı! Rusya, Donetsk'teki psikiyatri hastanesini vurdu
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Rusya: Ukrayna'nın Kodema yerleşim birimini ele geçirdik Rusya: Ukrayna'nın Kodema yerleşim birimini ele geçirdik
Kaynak: AA

Kramatorsk, Ukrayna, Rusya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çatışmalar yeniden alevlendi! Rus güçleri Donetsk bölgesindeki hastaneye saldırdı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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