Rusya'nın, Ukrayna'ya karşı açtığı savaş devam ediyor. Sıcak çatışmaların sürdüğü ülkenin doğusundaki Donetsk bölgesindeki Kramatorsk kentinde Rus güçlerinin düzenlediği saldırıda psikiyatri hastanesi zarar gördü.
Saldırı sonucu hastane çalışanları kullanılabilir malzemeleri ve evrakları toparlamaya çalışırken, hasta ve hastane görevlilerinin yakınları yardım için bölgeye geldi.
İşte bölgeden gelen görüntüler:
Son Dakika › Güncel › Çatışmalar yeniden alevlendi! Rus güçleri Donetsk bölgesindeki hastaneye saldırdı - Son Dakika