Yeniden Ukrayna'nın kontrolüne geçen Harkiv'e bağlı Balakliya kenti - Son Dakika
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Yeniden Ukrayna'nın kontrolüne geçen Harkiv'e bağlı Balakliya kenti

15.09.2022 21:07
Yeniden Ukrayna'nın kontrolüne geçen Harkiv'e bağlı Balakliya kenti

Rusya'nın, Ukrayna'ya karşı açtığı savaş devam ediyor.

Rusya'nın, Ukrayna'ya karşı açtığı savaş devam ediyor. Ülkenin doğusundaki Harkiv bölgesinde Ukrayna ve Rus güçleri arasında yaşanan çatışmaların ardından Rus güçleri Balakliya kentinden çekildi. Bölgede, Rus güçlerinin çekilmesinin ardından geride bıraktığı bazı askeri araçlar Ukrayna güçlerinin kontrolüne geçti.

Kentte ayrıca, Rus güçlerinin askeri araç deposu olarak kullandığı bir hangarın Ukrayna güçlerince daha önce vurulduğu görüldü.

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Kaynak: AA

Ukrayna, Harkiv, Rusya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Yeniden Ukrayna'nın kontrolüne geçen Harkiv'e bağlı Balakliya kenti - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: Yeniden Ukrayna'nın kontrolüne geçen Harkiv'e bağlı Balakliya kenti - Son Dakika
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