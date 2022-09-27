Ukrayna ordusunun Rus güçlerinden geri aldığı İzyum'da kış hazırlıkları

Rusya'nın, Ukrayna'ya karşı açtığı savaş devam ediyor. Ülkenin doğusundaki Harkiv bölgesine bağlı İzyum kentinde Ukrayna güçleri ile Rus güçleri arasında yaşanan çatışmaların ardından Rus güçleri kentten çekildi. İzyum'da yaşayan vatandaşların çatışmalar nedeniyle kesilen doğalgaz gaz akışından dolayı yaklaşan kış ayları öncesinde ısınma ihtiyaçlarını gidermek için ormanlık alanlardan odun topladı. İzyum'da yaşayan Anton (38) isimli bir vatandaşın ise kent merkezinde çatışmalardan arda kalan Rus güçlerine ait mühimmat sandıklarını yakacak olarak evine götürdüğü görüldü.