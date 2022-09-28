Rus güçlerinin çekildiği İzyum'da kadavra köpekleri ceset arıyor - Son Dakika
Üye Girişi

Rus güçlerinin çekildiği İzyum'da kadavra köpekleri ceset arıyor

28.09.2022 09:40

Rusya'nın Ukrayna'ya karşı açtığı savaş devam ediyor.

Rusya'nın Ukrayna'ya karşı açtığı savaş devam ediyor. Ülkenin doğusundaki Harkiv bölgesine bağlı İzyum kentinde Ukrayna ve Rus güçleri arasında yaşanan çatışmaların ardından Rus güçleri kentten çekildi. Kentte yaşanan çatışmalar sırasında her iki taraf da kayıplar verirken bombardımandan dolayı birçok bina kullanılamaz hale geldi. Pavlograd Arama Kurtarma Ekibi tarafından eğitilmiş kadavra köpeklerinin desteği ile İzyum'da çatışmalar sonucu yıkılan bir binanın enkazında Ukrayna askerlerinin cansız bedenleri arandı.

YORUMLAR
500
Ukrayna'daki ayrılıkçı yönetimlerin düzenlediği referandumlarda Rusya'ya bağlanmaya destek verildi Ukrayna'daki ayrılıkçı yönetimlerin düzenlediği referandumlarda Rusya'ya bağlanmaya destek verildi AB'den Rusya'ya kınama AB'den Rusya'ya kınama Zelenski: Referandumlar başka bir Kırım senaryosu Zelenski: Referandumlar başka bir Kırım senaryosu
Kaynak: AA

Ukrayna, Rusya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Rus güçlerinin çekildiği İzyum'da kadavra köpekleri ceset arıyor - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
12:05 Fenerbahçe, lisansını çıkarmadığı Novak ile yollarını resmen ayırdı
11:58 İYİ Parti lideri Akşener'den gündem olacak CHP açıklaması: Biz borcumuzu 31 Mart'ta ödedik, hatta alacaklı hale döndük
11:55 Galatasaray yeni formalarını taraftarın beğenisine sundu! Tasarımı beğenen sarı-kırmızılılar fiyatı görünce üzüldü
11:52 Hollywood ünlülerin tarikatı Scientology'nin eski yöneticisinden bomba iddia: John Travolta masörüyle öpüştü
11:42 Hasta yakınını azarlayıp tehdit etmişti! O doktor hakkında idari soruşturma başlatıldı
11:35 Çocukluk hayalı olan uzun yol şoförlüğünü yapacağı iddia edilmişti! Ünlü basketbolcudan şaşırtan karar
11:27 7 yıl sonra oğlunun şehit düştüğü yere gitti! Acılı annenin o anları yürek parçaladı
11:30 Tek bir isteği vardı, kabul edilmedi! 5 aylık evliliklerini bitirme kararı alan Hadise ve Mehmet Dinçerler, 30 Eylül'de boşanıyor
11:26 400 iş insanını geride bıraktı! Elon Musk, Forbes tarafından "dünyanın en zengin insanı" seçildi
11:13 Marmara Üniversitesi hacklendi! 17 yaşındaki genç: Açığı söyleyeyim, kapatın
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.09.2022 12:25:27. #1.12#
SON DAKİKA: Rus güçlerinin çekildiği İzyum'da kadavra köpekleri ceset arıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement