Rusya'nın Ukrayna'ya saldırıları Ankara'da protesto edildi - Son Dakika

Özgür Düşünce ve Eğitim Hakları Derneği (ÖZGÜRDER) Ankara Şubesi mensupları, Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırılarını protesto etti.

Rusya'nın Ankara Büyükelçiliği önünde toplanan dernek üyeleri, açtıkları pankartlarla saldırıyı kınadı.

ÖZGÜRDER Ankara Şubesi temsilcisi Yusuf Ahmet Kaya, burada yaptığı açıklamada, Rusya'nın 2014'te Kırım, Donetsk ve Luthansk'ı işgal ettiğini ve son günlerde ise Ukrayna'nın 6 farklı bölgesinden işgale başladığını söyledi.

Rusya'nın Ukrayna ile ilgili iddialarının yalan olduğunu belirten Kaya, "Rusya halkların kendi haklarını tayin etme noktasında saygılıysa Çeçenistan'daki insanlara yıllarca yaptığı zulmü nasıl açıklayacaktır. Rusya bu noktada tamamen iki yüzlüdür." dedi.

Batının Ukrayna halkını yalnız bıraktığını ifade eden Kaya, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Rusya ve Ukrayna ile açıklamalarının kıymetli olduğunu dile getirdi.

MAZLUMDER Ankara Şube Başkanı Osman Yurt ise Rusya'nın Ukrayna'yı işgal girişiminin kabul edilemez olduğunu aktardı.

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi üyesi olan bir devletin tanklarının, bir başka BM üyesi bir ülkeye girdiğini kaydeden Yurt, uluslararası sistemin çöktüğü anları yaşadıklarına vurgu yaptı.

Ukrayna'da sivil can kayıplarının yaşandığını söyleyen Yurt, "Savaş, insanlık açısından en kötü tercihtir." açıklamasında bulundu.