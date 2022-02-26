Rusya'nın Ukrayna'ya saldırıları Ankara'da protesto edildi - Son Dakika
Üye Girişi

Rusya'nın Ukrayna'ya saldırıları Ankara'da protesto edildi

26.02.2022 16:27

Özgür Düşünce ve Eğitim Hakları Derneği (ÖZGÜRDER) Ankara Şubesi mensupları, Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırılarını protesto etti.

Özgür Düşünce ve Eğitim Hakları Derneği (ÖZGÜRDER) Ankara Şubesi mensupları, Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırılarını protesto etti.

Rusya'nın Ankara Büyükelçiliği önünde toplanan dernek üyeleri, açtıkları pankartlarla saldırıyı kınadı.

ÖZGÜRDER Ankara Şubesi temsilcisi Yusuf Ahmet Kaya, burada yaptığı açıklamada, Rusya'nın 2014'te Kırım, Donetsk ve Luthansk'ı işgal ettiğini ve son günlerde ise Ukrayna'nın 6 farklı bölgesinden işgale başladığını söyledi.

Rusya'nın Ukrayna ile ilgili iddialarının yalan olduğunu belirten Kaya, "Rusya halkların kendi haklarını tayin etme noktasında saygılıysa Çeçenistan'daki insanlara yıllarca yaptığı zulmü nasıl açıklayacaktır. Rusya bu noktada tamamen iki yüzlüdür." dedi.

Batının Ukrayna halkını yalnız bıraktığını ifade eden Kaya, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Rusya ve Ukrayna ile açıklamalarının kıymetli olduğunu dile getirdi.

MAZLUMDER Ankara Şube Başkanı Osman Yurt ise Rusya'nın Ukrayna'yı işgal girişiminin kabul edilemez olduğunu aktardı.

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi üyesi olan bir devletin tanklarının, bir başka BM üyesi bir ülkeye girdiğini kaydeden Yurt, uluslararası sistemin çöktüğü anları yaşadıklarına vurgu yaptı.

Ukrayna'da sivil can kayıplarının yaşandığını söyleyen Yurt, "Savaş, insanlık açısından en kötü tercihtir." açıklamasında bulundu.

Rusya'nın Ukrayna'ya saldırıları Ankara'da protesto edildi
Rusya'nın Ukrayna'ya saldırıları Ankara'da protesto edildi
Rusya'nın Ukrayna'ya saldırıları Ankara'da protesto edildi

YORUMLAR
500
Son Dakika | Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısı Brüksel'de protesto edildi Son Dakika | Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısı Brüksel'de protesto edildi Yunanistan'da Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısına karşı gösteri yapıldı Yunanistan'da Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısına karşı gösteri yapıldı

Protesto, Ukrayna, Ankara, Rusya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Rusya'nın Ukrayna'ya saldırıları Ankara'da protesto edildi - Son Dakika


Son Dakika
16:15 Haluk Levent, Ukrayna için de harekete geçti: 5 tır gönderilecek!
16:13 Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy arasında kritik temas: Ateşkes için çaba gösteriyoruz
16:06 Ne zaman bitecek? Putin'in Ukrayna'ya müdahalesinin bitişi için tarih verildi!
15:59 Galatasaray'da James Rodriguez sesleri! Transferde tek sorun aylık maaşı
15:54 Kremlin: Ukrayna müzakereyi reddetti, ordumuz yeniden ilerliyor!
15:45 Ünlülerin yeni gelir kapısı güzellik merkezi açılışları: Hülya Avşar her açılış için 800 bin TL istiyor
15:36 Ukrayna liderinin enteresan hayatı! 2019'da Halkın Hizmetkarı filminde cumhurbaşkanını oynadı, 2019'da gerçekten cumhurbaşkanı oldu
15:32 Eş değiştirme niyetiyle çağırdılar, soyup soğana çevirdiler! İspanyol iş insanı diri diri gömüldü
14:52 Zırhlı aracı pusuya düşürdüler! Ukrayna'da siviller, Rus askerlerini rehin aldı
14:38 Kazakistan Rusya'nın Ukrayna'ya asker göndermesi için yaptığı çağrıyı reddetti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.02.2022 16:37:23. #1.13#
SON DAKİKA: Rusya'nın Ukrayna'ya saldırıları Ankara'da protesto edildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement