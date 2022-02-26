Rusya'nın Ukrayna'ya saldırıları Arjantin'de protesto edildi - Son Dakika
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Rusya'nın Ukrayna'ya saldırıları Arjantin'de protesto edildi

26.02.2022 02:51
Rusya'nın Ukrayna'ya saldırıları Arjantin'de protesto edildi

BUENOS Arjantin'de yüzlerce kişi, Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırılarını protesto etmek için yürüdü.

BUENOS Arjantin'de yüzlerce kişi, Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırılarını protesto etmek için yürüdü.

Başkent Buenos Aires'te Ukrayna kökenli vatandaşların organize ettiği ve yüzlerce kişinin katıldığı gösteride, Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırıları Rusya'nın Buenos Aires Büyükelçiliği önünde protesto edildi.

Rusya Büyükelçiliğine kadar yürüyen göstericiler, Ukrayna Milli Marşını söyledi ve ellerinde Ukrayna bayrakları taşıdı.

Göstericiler ellerinde, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin karşıtı pankartlar taşıdı, Rusya'nın Ukrayna'ya saldırılarını kınayan sloganlar attı.

Büyükelçilik önüne kurulan demir bariyerlere savaş karşıtı pankartlar asan göstericiler, Putin için "Hitler" benzetmesi yaptı ve Ukrayna'ya saldırılara son verme çağrısında bulundu.

Okunan bildiride, barış çağrısı yapıldı, "Yaşananlar, Avrupa'nın İkinci Dünya Savaşı'ndan bu yana yaşamadığı bir şey ve şimdi aynı korku ve terör devam ediyor. Tanklar ilerliyor ve insanlar ölüyor." denildi.

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Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Rusya'nın Ukrayna'ya saldırıları Arjantin'de protesto edildi - Son Dakika


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