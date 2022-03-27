Rusya'nın Ukrayna'ya saldırıları Belçika'da protesto edildi - Son Dakika
Üye Girişi

Rusya'nın Ukrayna'ya saldırıları Belçika'da protesto edildi

27.03.2022 16:26

Belçika'nın başkenti Brüksel'de Kuzey Tren İstasyonu (Gare du Nord) önünde toplanan binlerce gösterici, Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırısını protesto etti.

Belçika'nın başkenti Brüksel'de Kuzey Tren İstasyonu (Gare du Nord) önünde toplanan binlerce gösterici, Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırısını protesto etti. Merkez tren istasyonu'na kadar yürüyen göstericiler, Ukrayna bayraklarının yanı sıra üzerinde "Putin Ukrayna'dan elini çek", "Savaşa hayır", "Barış" ve "Savaşı durdurun" yazılı döviz ve pankartlar taşıdı. Çok sayıda çocuklu ailenin de katılığı gösteride Rusya'dan enerji alımının durdurulması ve Ukrayna'nın Avrupa Birliği'ne (AB) alınması istendi.

Rusya'nın Ukrayna'ya saldırıları Belçika'da protesto edildi
Rusya'nın Ukrayna'ya saldırıları Belçika'da protesto edildi
Rusya'nın Ukrayna'ya saldırıları Belçika'da protesto edildi

YORUMLAR
500
Ukrayna'da bir belediye başkanı daha kaçırıldı! Rusya bununla da yetinmedi, sokağa dökülen sivilleri hedef aldı Ukrayna'da bir belediye başkanı daha kaçırıldı! Rusya bununla da yetinmedi, sokağa dökülen sivilleri hedef aldı

Protesto, Ukrayna, Belçika, Rusya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Rusya'nın Ukrayna'ya saldırıları Belçika'da protesto edildi - Son Dakika


Son Dakika
16:17 Konuşanlar'ın son bölümüne Hasan Can Kaya ile izleyici arasındaki diyalog salonda soğuk terler döktürdü!
16:08 Rıza Çalımbay'ın yorumları
15:59 Rusya'nın saldırıları sonrasında Lviv halkı kiliseleri doldurdu! Ülkeleri için dua ettiler
15:03 Çorum'da çiftçinin traktörüne takılan bileziğin dünyada eşi benzeri yok!
14:34 Kılıçdaroğlu Eski Meclis Başkanı Cindoruk'la görüştü! 'Seçim' detayı dikkat çekti
14:30 Dursun Özbek'in başkanlık için tek bir şartı var!
14:23 Göztepe'nin yeni sahibi belli oluyor! Mehmet Sepil, bu hafta içinde taliplilerle görüşecek
14:16 Metin Öztürk, Galatasaray'a resmen başkan adayı oldu!
14:07 Gizemli sembol ve ışıkların "Rusya ordusuna işaret veriliyor" iddiası
13:53 Karamollaoğlu, "Erbakan hayatta olsa CHP ile bir araya gelir miydi?" sorusunu yanıtladı!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.03.2022 16:33:41. #1.12#
SON DAKİKA: Rusya'nın Ukrayna'ya saldırıları Belçika'da protesto edildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement