Rusya'nın Ukrayna'ya saldırıları Belçika'da protesto edildi - Son Dakika

Belçika'nın başkenti Brüksel'de Kuzey Tren İstasyonu (Gare du Nord) önünde toplanan binlerce gösterici, Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırısını protesto etti. Merkez tren istasyonu'na kadar yürüyen göstericiler, Ukrayna bayraklarının yanı sıra üzerinde "Putin Ukrayna'dan elini çek", "Savaşa hayır", "Barış" ve "Savaşı durdurun" yazılı döviz ve pankartlar taşıdı. Çok sayıda çocuklu ailenin de katılığı gösteride Rusya'dan enerji alımının durdurulması ve Ukrayna'nın Avrupa Birliği'ne (AB) alınması istendi.