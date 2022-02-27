Rusya'nın Ukrayna'ya saldırıları Kolombiya'da protesto edildi - Son Dakika

Rusya Büyükelçiliği önünde protesto

Ukraynalılar ve yüzlerce destekçi vatandaşın protesto etmesi

Rusya ve Putin karşıtı pankartlar Kolombiya'nın başkenti Bogota'da, Rusya'nın Ukrayna'ya saldırıları için bir araya gelen Ukraynalılar ve yüzlerce destekçi vatandaş Rusya Büyükelçiliği önünde protesto düzenledi. Protestoya katılan bir çok kişinin Rusya ve Putin karşıtı pankartlar taşıdığı görüldü.