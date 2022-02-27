Rusya'nın Ukrayna'ya saldırıları Kolombiya'da protesto edildi - Son Dakika
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Rusya'nın Ukrayna'ya saldırıları Kolombiya'da protesto edildi

27.02.2022 06:44

Rusya Büyükelçiliği önünde protesto Ukraynalılar ve yüzlerce destekçi vatandaşın protesto etmesi Rusya ve Putin karşıtı pankartlar Kolombiya'nın başkenti Bogota'da, Rusya'nın Ukrayna'ya saldırıları için bir araya gelen Ukraynalılar ve yüzlerce destekçi vatandaş Rusya Büyükelçiliği önünde...

Rusya Büyükelçiliği önünde protesto

Ukraynalılar ve yüzlerce destekçi vatandaşın protesto etmesi

Rusya ve Putin karşıtı pankartlar Kolombiya'nın başkenti Bogota'da, Rusya'nın Ukrayna'ya saldırıları için bir araya gelen Ukraynalılar ve yüzlerce destekçi vatandaş Rusya Büyükelçiliği önünde protesto düzenledi. Protestoya katılan bir çok kişinin Rusya ve Putin karşıtı pankartlar taşıdığı görüldü.

Rusya'nın Ukrayna'ya saldırıları Kolombiya'da protesto edildi
Rusya'nın Ukrayna'ya saldırıları Kolombiya'da protesto edildi
Rusya'nın Ukrayna'ya saldırıları Kolombiya'da protesto edildi

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Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Rusya'nın Ukrayna'ya saldırıları Kolombiya'da protesto edildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Rusya'nın Ukrayna'ya saldırıları Kolombiya'da protesto edildi - Son Dakika
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