Otobüse binen sığınmacılar
İnsani yardım yapan gönüllüler
Sığınmacılardan detay görüntüler Rusya'nın Ukrayna'ya saldırıları sürerken ülkeden ayrıldıktan sonra Polonya'ya gelen Ukraynalı siviller, ülkenin Ukrayna sınırındaki Medyka bölgesindeki sınır kapısında görüntülendi. Ukrayna'dan gelen sivillerin ihtiyaçlarını karşılamak için bölgede gıda, eşya dağıtmak ve taşıma sağlamak üzere gönüllüler hazır bulunuyor.
Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Rusya'nın Ukrayna'ya saldırıları sürerken siviller Polonya'ya gelmeye devam ediyor - Son Dakika