Rusya'nın Ukrayna'ya saldırıları sürerken siviller Polonya'ya gelmeye devam ediyor - Son Dakika
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Rusya'nın Ukrayna'ya saldırıları sürerken siviller Polonya'ya gelmeye devam ediyor

27.02.2022 23:08

Otobüse binen sığınmacılar İnsani yardım yapan gönüllüler Sığınmacılardan detay görüntüler Rusya'nın Ukrayna'ya saldırıları sürerken ülkeden ayrıldıktan sonra Polonya'ya gelen Ukraynalı siviller, ülkenin Ukrayna sınırındaki Medyka bölgesindeki sınır kapısında görüntülendi.

Otobüse binen sığınmacılar

İnsani yardım yapan gönüllüler

Sığınmacılardan detay görüntüler Rusya'nın Ukrayna'ya saldırıları sürerken ülkeden ayrıldıktan sonra Polonya'ya gelen Ukraynalı siviller, ülkenin Ukrayna sınırındaki Medyka bölgesindeki sınır kapısında görüntülendi. Ukrayna'dan gelen sivillerin ihtiyaçlarını karşılamak için bölgede gıda, eşya dağıtmak ve taşıma sağlamak üzere gönüllüler hazır bulunuyor.

Rusya'nın Ukrayna'ya saldırıları sürerken siviller Polonya'ya gelmeye devam ediyor
Rusya'nın Ukrayna'ya saldırıları sürerken siviller Polonya'ya gelmeye devam ediyor
Rusya'nın Ukrayna'ya saldırıları sürerken siviller Polonya'ya gelmeye devam ediyor

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Polonya, Ukrayna, Rusya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Rusya'nın Ukrayna'ya saldırıları sürerken siviller Polonya'ya gelmeye devam ediyor - Son Dakika


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SON DAKİKA: Rusya'nın Ukrayna'ya saldırıları sürerken siviller Polonya'ya gelmeye devam ediyor - Son Dakika
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