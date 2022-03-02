Rusya'nın Ukrayna'ya saldırıları sürerken siviller Polonya'ya gelmeye devam ediyor - Son Dakika
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Rusya'nın Ukrayna'ya saldırıları sürerken siviller Polonya'ya gelmeye devam ediyor

02.03.2022 09:53

Medyka sınır kapısı bölgesinde bulunan sivillerin sabahın ilk ışıkları ile detay görüntüleri Çadırda kalan siviller Yaktıkları ateşle ısınmaya çalışanlar Ukraynalı siviller Rusya'nın Ukrayna'ya saldırıları sürerken ülkeden ayrıldıktan sonra Polonya'ya gelen Ukraynalı siviller, ülkenin...

Medyka sınır kapısı bölgesinde bulunan sivillerin sabahın ilk ışıkları ile detay görüntüleri

Çadırda kalan siviller

Yaktıkları ateşle ısınmaya çalışanlar

Ukraynalı siviller Rusya'nın Ukrayna'ya saldırıları sürerken ülkeden ayrıldıktan sonra Polonya'ya gelen Ukraynalı siviller, ülkenin Ukrayna sınırındaki Medyka bölgesinde bulunan sınır kapısında sabahın ilk ışıkları ile görüntülendi.

Rusya'nın Ukrayna'ya saldırıları sürerken siviller Polonya'ya gelmeye devam ediyor
Rusya'nın Ukrayna'ya saldırıları sürerken siviller Polonya'ya gelmeye devam ediyor
Rusya'nın Ukrayna'ya saldırıları sürerken siviller Polonya'ya gelmeye devam ediyor

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Polonya, Ukrayna, Rusya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Rusya'nın Ukrayna'ya saldırıları sürerken siviller Polonya'ya gelmeye devam ediyor - Son Dakika


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