Rusya'nın Ukrayna'ya saldırıları sürerken siviller Polonya'ya gelmeye devam ediyor - Son Dakika

Medyka sınır kapısı bölgesinde bulunan sivillerin sabahın ilk ışıkları ile detay görüntüleri
Çadırda kalan siviller
Yaktıkları ateşle ısınmaya çalışanlar
Ukraynalı siviller Rusya'nın Ukrayna'ya saldırıları sürerken ülkeden ayrıldıktan sonra Polonya'ya gelen Ukraynalı siviller, ülkenin Ukrayna sınırındaki Medyka bölgesinde bulunan sınır kapısında sabahın ilk ışıkları ile görüntülendi.
Kaynak: AA
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