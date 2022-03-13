Rusya'nın Ukrayna'ya saldırıları sürerken siviller Polonya'ya gelmeye devam ediyor - Son Dakika
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Rusya'nın Ukrayna'ya saldırıları sürerken siviller Polonya'ya gelmeye devam ediyor

13.03.2022 21:05

Tren istasyonunda toplanmıs siviller Kadınların Ukrayna'ya yollamak üzere kamuflaj yapması Ellerinde pankartlar ve Ukrayna bayrakları tutan insanlar Protestodan detaylar Tren istasyonundaki siviller Rusya'nın Ukrayna'ya saldırıları sürerken ülkeden ayrıldıktan sonra Polonya'ya gelen...

Tren istasyonunda toplanmıs siviller

Kadınların Ukrayna'ya yollamak üzere kamuflaj yapması

Ellerinde pankartlar ve Ukrayna bayrakları tutan insanlar

Protestodan detaylar

Tren istasyonundaki siviller Rusya'nın Ukrayna'ya saldırıları sürerken ülkeden ayrıldıktan sonra Polonya'ya gelen Ukraynalı siviller, Krakow kentinde bir tren istasyonunda görüntülendi. Bir grup vatandaş, Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırılarını protesto etti.

Rusya'nın Ukrayna'ya saldırıları sürerken siviller Polonya'ya gelmeye devam ediyor
Rusya'nın Ukrayna'ya saldırıları sürerken siviller Polonya'ya gelmeye devam ediyor
Rusya'nın Ukrayna'ya saldırıları sürerken siviller Polonya'ya gelmeye devam ediyor

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Polonya, Ukrayna, Rusya, Tren, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Rusya'nın Ukrayna'ya saldırıları sürerken siviller Polonya'ya gelmeye devam ediyor - Son Dakika


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SON DAKİKA: Rusya'nın Ukrayna'ya saldırıları sürerken siviller Polonya'ya gelmeye devam ediyor - Son Dakika
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