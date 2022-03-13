Rusya'nın Ukrayna'ya saldırıları sürerken siviller Polonya'ya gelmeye devam ediyor - Son Dakika

Tren istasyonunda toplanmıs siviller
Kadınların Ukrayna'ya yollamak üzere kamuflaj yapması
Ellerinde pankartlar ve Ukrayna bayrakları tutan insanlar
Protestodan detaylar
Tren istasyonundaki siviller Rusya'nın Ukrayna'ya saldırıları sürerken ülkeden ayrıldıktan sonra Polonya'ya gelen Ukraynalı siviller, Krakow kentinde bir tren istasyonunda görüntülendi. Bir grup vatandaş, Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırılarını protesto etti.
Kaynak: AA
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