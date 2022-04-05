Rusya'nın Ukrayna'ya saldırılarında 165 çocuk hayatını kaybetti - Son Dakika
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Rusya'nın Ukrayna'ya saldırılarında 165 çocuk hayatını kaybetti

05.04.2022 12:02
Rusya'nın Ukrayna'ya saldırılarında 165 çocuk hayatını kaybetti

Rusya'nın 41 gündür sürdürdüğü Ukrayna'ya yönelik saldırılarında 165 çocuğun hayatını kaybettiği açıklandı.

Rusya'nın 41 gündür sürdürdüğü Ukrayna'ya yönelik saldırılarında 165 çocuğun hayatını kaybettiği açıklandı.

Rusya-Ukrayna savaşı 41. gününde sürüyor. Ukrayna Valiliği'nin basın servisinden yapılan açıklamada, " Rusya Federasyonu'nun saldırılarından 431'den fazla çocuk etkilendi. Resmi verilere göre, bugün itibariyle 165 çocuk hayatını kaybetti ve 266 çocuk da yaralandı" ifadeleri kullanıldı. Mariupol, Çernihiv, Luhansk ve Kiev bölgelerinde operasyonların devam ettiği için can kaybı sayısının net olmadığı da belirtildi. Kiev bölgesinde 77, Donetsk bölgesinde 78, Harkov bölgesinde 61, Çernihiv bölgesinde 49, Mikolayiv bölgesinde 35, Luhansk bölgesinde 31, Zaporijya bölgesinde 22, Herson bölgesinde 29, başkent Kiev'de 16, Sumi bölgesinde 16, Jitomir bölgesinde 15 çocuğun savaştan etkilendiği aktarıldı. - KİEV

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Rusya Federasyonu, Ukrayna, Rusya, Kiev, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Rusya'nın Ukrayna'ya saldırılarında 165 çocuk hayatını kaybetti - Son Dakika


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