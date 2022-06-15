Rusya'nın Ukrayna'ya saldırılarında 313 çocuk öldü - Son Dakika
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Rusya'nın Ukrayna'ya saldırılarında 313 çocuk öldü

15.06.2022 10:34
Rusya'nın Ukrayna'ya saldırılarında 313 çocuk öldü

Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırılarında en az 313 çocuğun hayatını kaybettiği, 579 kişinin de yaralandığı açıklandı.

Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırılarında en az 313 çocuğun hayatını kaybettiği, 579 kişinin de yaralandığı açıklandı.

Rusya ve Ukrayna arasında devam eden savaşta sivil can kayıpları artıyor. Ukrayna Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamada, Rus ordusunun Ukrayna'ya saldırıları sonucunda 313 çocuğun hayatını kaybettiği, 579 çocuğun ise yaralandığı belirtildi. Başsavcılık açıklamasında Ukrayna'nın Donetsk bölgesinde 291, Harkov bölgesinde 169, Kiev bölgesinde 116, Çernihiv bölgesinde 6, Luhansk bölgesinde 54, Herson bölgesinde 52, Mıkolayiv bölgesinde 48, Zaporijya bölgesinde 30, Sumi bölgesinde ise 17 çocuğun savaştan etkilendiği belirtildi.

Başsavcılık ayrıca Rusya'nın saldırılarında Ukrayna'da en az bin 985 eğitim kurumunun hasar gördüğü ve 194'ünün tamamen yıkıldığını açıkladı. Rakamların kesin veriler olmadığı, geçici olarak işgal edilmiş ve kurtarılmış bölgelerde çalışmaların devam ettiği aktarıldı. - KİEV

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Kaynak: İHA

Ukrayna, Rusya, Kiev, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Rusya'nın Ukrayna'ya saldırılarında 313 çocuk öldü - Son Dakika

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