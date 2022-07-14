Rusya'nın Ukrayna'ya saldırılarında 349 çocuk öldü - Son Dakika
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Rusya'nın Ukrayna'ya saldırılarında 349 çocuk öldü

14.07.2022 12:11
Rusya'nın Ukrayna'ya saldırılarında 349 çocuk öldü

Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırılarında 349 çocuğun hayatını kaybettiği, 652 çocuğun ise yaralandığı açıklandı.

Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırılarında 349 çocuğun hayatını kaybettiği, 652 çocuğun ise yaralandığı açıklandı.

Rusya ve Ukrayna arasında devam eden savaşta sivil can kayıpları artıyor. Ukrayna Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamada, Rus ordusunun Ukrayna'ya saldırıları sonucunda 349 çocuğun hayatını kaybettiği, 652 çocuğun ise yaralandığı belirtildi.

Açıklamada Ukrayna'nın Donetsk bölgesinde 352, Harkov bölgesinde 190, Kiev bölgesinde 116, Çernihiv bölgesinde 68, Luhansk bölgesinde 61, Herson bölgesinde 52, Mıkolayiv bölgesinde 53, Zaporijya bölgesinde ise 31 çocuğun saldırılardan etkilendiği ifade edildi.

Başsavcılık ayrıca, Rusya'nın saldırılarında Ukrayna'da en az 2 bin 126 eğitim kurumunun hasar gördüğünü belirterek, 216'sının tamamen yıkıldığını açıkladı. - KİEV

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Kaynak: İHA

Ukrayna, Rusya, Kiev, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Rusya'nın Ukrayna'ya saldırılarında 349 çocuk öldü - Son Dakika

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SON DAKİKA: Rusya'nın Ukrayna'ya saldırılarında 349 çocuk öldü - Son Dakika
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